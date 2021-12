Millonarios se juega la vida en Ibagué: por todo o nada contra Tolima

Los cuadrangulares llegan a mitad de camino. Este domingo, Millonarios tendrá la primera de sus dos ‘finales’ contra Deportes Tolima buscando ser cabeza del Grupo B. Los pijaos lideran y los embajadores escoltan.



El duelo a disputarse en el Manuel Murillo Toro de Ibagué se jugará a partir de las 6:05 p.m.

Para este encuentro en condición de visitante, el azul capitalino tiene una sola novedad y es de muchísimo peso. David Mackalister Silva no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.



Sin su capitán y creativo, Alberto Gamero tendrá que arreglárselas y conformar una nómina que no solo se defienda bien de las contras constantes del rival sino que también genere bastante peligro en ataque porque una victoria lo dejaría muy bien encaminado.



Así pues, el entrenador tiene varias opciones sobre la mesa. La más probable sería posición por posición y darle paso a Harrison Mojica, quien no ha tenido un semestre del todo bueno. Por otro lado existe la posibilidad de tirar al centro a Daniel Ruíz y dejar por la banda izquierda a Jader Valencia o el canterano Andrés Gómez.



Un esquema más conservador sería darle paso a Juan Carlos Pereira y formar una línea de tres en la mitad, con el ex Unión Magdalena y Daniel Giraldo como interiores y Stiven Vega como mediocentro.

No importa si juegas en la luna… ¡VAMOS MILLONARIOS! ⚽️💙🔝



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego frente a Deportes Tolima en Ibagué. pic.twitter.com/TjgW5Fiauu — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 4, 2021

El duelo más reciente se dio precisamente en Ibagué, durante la jornada 18 del todos contra todos. Ese día se impuso el dueño de casa por 3-2, luego de irlo ganando 3-0 al descanso. Por un bando anotaron Albornoz, Angulo y Mosquera, por el otro lo hicieron Uribe y Quiñones.



Y es que este 2021 ha sido un año de encuentros constantes entre bogotanos y tolimenses. Hasta este momento van cuatro y al final de los cuadrangulares todo terminará en seis, con un balance de dos victorias del Tolima y dos empates.



Es más que evidente la paternidad que tiene el Vinotinto y Oro sobre el conjunto albiazul. Millos no lo vence desde el 22 de febrero del 2017, partido disputado en El Campín que terminó 3-0 con el doblete de Harold Santiago Mosquera y uno más de Ayron del Valle.



​Para recordar la última victoria embajadora en Ibagué, toca retroceder hasta el 5 de diciembre del 2012. Curiosamente también se vieron las caras en cuadrangulares, siendo Millonarios cabeza de serie y siendo dirigido por el hoy entrenador pijao Hernán Torres. Al final la visita se impuso con un agónico gol de Hárrison Otálvaro.



Alineación probable

Millonarios: Esteban Ruíz; Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Felipe Román; Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Ruíz, Harrison Mojica, Emerson Rodrígues; Fernando Uribe.

Entrenador: Alberto Gamero.

Hora y canal

El duelo entre Deportes Tolima y Millonarios en Ibagué está programado para las 6:05 p.m. y será transmitido por Win Sports +.