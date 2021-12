¡Partidos definitivos! Horarios de la fecha 4 de los cuadrangulares

La Liga BetPlay está por definirse en los cuadrangulares semifinales. La cuarta jornada será definitiva, dando inicio a la segunda vuelta de las seis que componen las fases semifinales. Esta es la programación dispuesta por Dimayor, para los partidos que se jugarán entre el 8 y 9 de diciembre.





LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 4



8 de diciembre



Junior FC vs Deportivo Pereira

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



9 de diciembre



América de Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Millonarios FC vs Deportes Tolima

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +