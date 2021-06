¡Alisten chequera! Posiciones que Millonarios debe y necesita reforzar

Con la temporada terminada, los equipos colombianos han comenzado a mover piezas para reforzar o liberar espacio en sus nóminas. El objetivo principal es claro: estabilizar costos, sin dejar de lado lo deportivo.



Millonarios, por ejemplo, viene de un semestre complicada desde lo nominal, pero positivo desde los resultados. Ahora bien, sin duda el próximo objetivo es levantar el título del FPC y para ello necesita reforzar sí o sí algunas posiciones.

Vale la pena recordar que desde el mes de enero, el conjunto embajador sufrió bajas de todo tipo: lesiones de larga duración, contagios por covid-19, Guarín con problemas personales, Román con inconvenientes cardíacos, convocados a selecciones nacionales...



Lo anterior puso en evidencia la nómina corta que tuvo que administrar Alberto Gamero. Aunque los jóvenes dieron una mano vital, se necesita de hombres experimentados que los puedan guiar.



A la espera de los nuevos talentos que surjan de la cantera, es necesario que tanto el cuerpo técnico como los directivos centren su atención en lugares del campo “críticos”, por llamarlo de alguna manera, para encontrar, y así reforzar con lo necesario.



En primera medida y el más urgente, un lateral izquierdo. Omar Bertel es dueño de la posición, pero necesita de alguien que lo supla cuando no esté. Prueba de ello fue el 2020 cuando tocó improvisar a un volante como Diego Godoy y este 2021 cuando se cambió de perfil a Elvis Perlaza. Incluso Felipe Banguero, reemplazante natural, prácticamente no fue tenido en cuenta.



Después, un zaguero central. Los continuos llamados de Juan Pablo Vargas a Costa Rica y el flojo nivel de Breiner Paz abren la puerta a un quinto defensor. Justamente en la final frente al Tolima se sufrió enormemente por no tener más hombres en dicha posición.



La otra tarea, buscar un volante central. Con la lesión de Kliver Moreno, Stiven Vega queda como el único volante neto de marca. Los demás (García, Pereira, incluso Mackalister) tienen características más de elaboración. Así pues, se necesita de un jugador “quitador” y que tenga portento físico.



Para finalizar, un volante de creación. Para nadie es un secreto que el ‘Chicho’ y Mackalister Silva son únicos dueño de la generación, pero en el banco no hay un recambio claro. Hárrison Mojica se supone debería ser el llamado, pero no ha tenido mayor oportunidad; Daniel Ruíz suele ser usado más por la banda y además empezará proceso con Selección Sub20, es decir que podría perderse varios duelos.



Así pues, son cuatro sectores de la cancha que urgen ser reforzados. Gamero en entrevista confirmó que tenía en mente un central, lateral izquierdo y extremo, pero podrían darse sorpresas en el mercado o incluso en divisiones menores.