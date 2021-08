Millonarios perdió el partido que no podía: 1-0 le ganó Pereira

Deportivo Pereira ganó este sábado un partido muy importante en su lucha por no descender y superó 1-0 a Millonarios, que perdió el partido que no podía, pues está defendiendo su primer puesto en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2021.



El equipo que dirige Alberto Gamero fue superior en manejo de balón, en el partido de la fecha 7 que se jugó en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Sin embargo, no tuvo profundidad y falló a la hora de definir.



Aunque lo de Pereira fue muy bueno en varios pasajes del partido, y cada vez que se acercó al área albiazul llevó peligro al arco que defendió Juan Moreno con gran suceso.



Fue un partido vibrante, con dos equipos propositivos, que no especularon ni tenían como prioridad cuidar su portería: la idea fue siempre atacar para ganar. En los primeros minutos, el matecaña fue más impetuoso y por eso mereció el gol, pero el portero embajador estuvo atento y atajó en un par de oportunidades.



Luego fue supremacía albiazul, con dominio claro, manejo de tiempos y cambios de orientación, que no se vieron reflejados en el arco contrario.



El único gol del partido llegó a los 65 minutos, pase profundo a Wilfrido de la Rosa, quien dejó de cara al arco a Brayan León para que marcara el 1-0 y lo celebrara a rabiar con la afición.



El equipo de Gamero perdió ritmo, aunque tuvo la pelota. No encontró el gol y sintió las ausencias de jugadores como Andrés Llinás y Andrés Felipe Román, que están con la Selección Colombia.