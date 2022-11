Alberto Gamero confía en su grupo: ‘La clasificación está en Bogotá’

Millonarios dejó pasar la opción de aumentar la ventaja en el cuadrangular, con la derrota contra Pereira. Grupo abierto y con tres clubes buscando el cupo a la final. Los matecañas sorprendieron desde el planteamiento, ganando y superando en los duelos a los azules.



Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló en la rueda de prensa, acerca del compromiso en el Hernán Ramírez Villegas.



Análisis del partido: vinimos a proponer, a buscarlo. En el primer tiempo nos sorprenden con dos goles, de errores nuestros. El primero fue un mal rechazo y en el segundo nos agarraron abiertos. Antes del segundo gol tuvimos opciones para aumentar el marcador.



El segundo tiempo lo buscamos, elaboramos por todos los medios y no lo hicimos. Pereira se defendió bien. Nos hicieron el contragolpe, iba a pasar. Al ir al ataque dejamos espacios. Nos faltó ese gol y hay que valorar lo del Pereira, con los carrileros y mediocentros. La pelota quieta de ellos es peligrosa. Hicieron bien las cosas, nos quedan dos partidos en Bogotá donde tenemos la clasificación.



Espacios entre los centrales y volantes de primera línea: eso lo teníamos analizado. Ellos juegan con dos puntas e iban a quedar con los dos centrales. Se quedaba el lateral o mediocentro para armar el tres. En los dos goles no estuvo ese factor. Una de las cosas mecanizadas era que debíamos tener el tres y ellos el dos.



No hubo tanta generación. Cuando rechazamos mal, estábamos abiertos. El segundo gol fue un inicio de juego de ellos, no tapamos pasillos centrales y no dieron tiempo de cerrar espacios. Se vio que Fory y Zuluaga iban a quedar mano a mano con los laterales.



Gómez y Daniel aprovecharon esos espacios, para estar mano a mano con los centrales. Lo hicimos bien, sabíamos que en el juego interior iba a tener ventaja.



Correcciones para los dos juegos buscando la final: este cuadrangular se apretó con la victoria del Pereira, tienen opciones y todos las tenemos. Hay dos juegos en Bogotá, tenemos la clasificación allá. Debemos mejorar y seguir mejorando en definición, tuvimos para empatar y no lo conseguimos. La presión que nos hicieron fue buena y no tuvimos inicio de juego, perdiendo los rebotes.



Hay equipos que no nos presionan y eso facilita el trabajo para nosotros. Se hicieron cosas buenas, dependemos de nosotros mismos, de nadie más.



Complicación al controlar a Leonardo Castro: es buen jugador, muy bueno. Cuando está enchufado, es peor. Lo vi fuerte, ganó varios duelos. No lo marcamos bien hoy, dimos ventaja ahí. Hacía diagonales y desmarques de ruptura. El gol lo premió a él, uno dice que en estos juegos hay que ganar los duelos.