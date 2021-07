Gamero: el recuerdo de Jhon Mario y las complicaciones del Quindío

Alberto Gamero causó curiosidad en el final del juego, en una imagen que se le vio en el estadio, junto a una pancarta de Jhon Mario Ramírez, hablando del recuerdo que tenía de él “Fuerza a la familia de Jhon Mario. Me impactó la imagen, estuve en el sepelio. No lo quise ver en el féretro. A veces uno llega al estadio y no cree que ese es Jhon Mario, no se cree que él está allá arriba. Fui a hablar un rato con él, teníamos buena comunicación. Compartíamos ideas, trabajos. Duele no ver a una persona que tenía tanta capacidad y conocimiento no poder realizar sus sueños, que los realizara desde allá arriba”.

Se refirió a las complicaciones del Quindío, destacando la labor en ataque de sus dirigidos “Sabíamos que íbamos a tener un equipo en frente con un 5-4-1, sin espacios. Me gustó que a pesar de que nos fuimos perdiendo, no nos desesperamos, elaboramos. Tropezamos, pero teníamos el balón por fuera para entrar por dentro. Hicimos el trabajo planificado, lo habíamos visto, meter a Vega en la mitad junto a los centrales para que los laterales fueran profundo, además de tener a los extremos por dentro. Hoy penetramos por dentro y por fuera. Les dije que tenemos que mejorar en los centros de costado”.



Alabó el entendimiento que han tenido los dos jugadores en la banda, entendiendo el juego, desde el sector derecho “Emerson y Román era la dupla que teníamos el año pasado, se entienden y entre más partidos, se compenetrarán mejor. Están entendiendo que deben estar a diferentes alturas entre líneas, lo están entendiendo. Por fuera o por dentro, saben cunado deben entrar y cuando regresas. Es trabajo y vocación para entender el juego”.



Concluyó hablando sobre el duelo de la Florida Cup “El partido contra Everton es importante para nosotros, para el fútbol colombiano. Son partidos amistosos, vamos por Millonarios y por Colombia. Esperamos tener la recuperación estos tres días”.