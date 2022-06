Millonarios y un torneo más para el olvido: la deuda de Alberto Gamero

El pitazo final en el estadio El Campín, en el duelo entre Nacional y Millonarios, dejó un sinsabor en los aficionados azules, jugadores y todo el entorno azul. Partido casi perfecto, desde el planteamiento, organización e idea de juego establecida y con bases sólidas. Sin embargo, el pecado que condenó a los azules, durante todo el semestre, fue la definición.

Si bien es cierto que los de Gamero dominaron en el todos contra todos, expusieron un buen fútbol, vistoso para el espectáculo y con la premisa de salir a buscar el resultado. Así lo manifestó David Macallister Silva, capitán de Millonarios, afirmando que, en todas las canchas del país, salieron a buscar el resultado.



Instaurar un modelo de juego, estilo y confeccionar un equipo entorno a esto, lleva tiempo, el cual los bogotanos han recorrido, pero, con la falla en el aspecto de contrataciones, donde los relevos no han sido los mejores. En Colombia los procesos no se llevan a cabo como se espera, para poder tener resultados en el mediano y largo plazo. Pese a que los azules llevan un camino largo con Gamero, los resultados a nivel deportivo, desde el aspecto de títulos, ha sido una deuda pendiente, sumándole la frustración de los aficionados.



En el 2020, no logró clasificar a las llaves de play offs, conformándose con la Liguilla, para buscar el cupo a torneos internacionales del 2021. Allí, perdió la definición contra el Deportivo Cali. Sumándole en ese primer año, en medio de la pandemia, que también se quedó por fuera de la Copa Sudamericana.



Para el 2021, llegó en el primer semestre a la gran final. Derrota contra Tolima, en medio de un contexto complejo, donde la falta de refuerzos, lesiones, contagios de Covid, le pasaron factura a una nómina que terminó siendo limitada. En Copa también quedaron por fuera. En el segundo semestre contaron con un poder ofensivo, sin embargo, en el arco no tenían las garantías necesarias. Todo eso, les pasó factura y se quedaron en las puertas de la final.



Ya en el año presente, no solo fue la eliminación en los cuadrangulares de esta Liga, sino en Copa Libertadores, donde no lograron avanzar de la segunda ronda, siendo eliminados por Fluminense. Los azules gustan y reciben los elogios de los rivales, por su juego y propuesta en cancha, pese a esto, no han logrado dar el salto que pueda ratificar el proceso de Gamero, con refuerzos que no solo aprehendan un modelo de juego, sino que puedan marcar la diferencia en la cancha.