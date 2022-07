El romance de Millos y Venezuela no ha funcionado con Gamero

Los días en Millonarios no han sido los mejores, desde la eliminación de la Liga pasada. El debut en cuadrangulares dejó más dudas que certezas, sumándole las declaraciones de Gamero, hablando de los fichajes que no llegaron, pese a ir a buscarlos. Ahora, la posibilidad de que Eduardo Sosa deje el club es latente, por lo que los azules tendrán una plaza extranjera para ocupar.

El papel del venezolano no ha sido el esperado, hasta el momento, de quien se esperaba un desempeño superior. Pese a tener buenos partidos, destellos en la mitad de la cancha y una buena distancia. Fuente consultadas por FUTBOLRED, afirman que todo está dado para su llegada al Tolima. El volante no ha sido parte de los dos juegos de Liga con Millonarios.



Y es que el desempeño de su compatriota, Richard Celis, también deja mucho que desear. El recuerdo de los venezolanos, vistiendo la camiseta azul, rememora épocas donde los embajadores lograron ser campeones. Como fueron los casos de Rafael Dudamel, Alejandro Cichero y Jacobo Kouffaty y Wuilker Faríñez, quienes salieron campeones con los embajadores, dejando un grato recuerdo entre la hinchada.



Sosa fue uno de los llamados a marcar un diferencial específico, teniendo en cuenta sus antecedentes y desempeño en Jaguares. Por su parte, Celis llegó con un cartel importante del Caracas, que hasta el momento no ha brillado.



Habrá que esperar, si con la salida de Sosa, Millonarios logra reajustarse, además, si Celis puede mantener el talismán de la buena suerte para los venezolanos, que vienen a los azules y salen campeones.