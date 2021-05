Oficial: Gamero confirmó baja clave en Millonarios para la recta final

A la espera de lo que ocurra con el futuro de la liga colombiana, Millonarios continúa trabajando. El azul no está en una semifinal desde 2017 (cuando fue campeón) y la esperanza del hincha es grande.



Aunque recientemente se confirmó la recuperación del capitán David Mackalister Silva, el entrenador Alberto Gamero confirmó otra baja para el resto del campeonato.

En diálogo con Caracol Radio, el estratega samario habló sobre la actualidad del equipo y precisamente aprovechó para dar detalles respecto a la situación física de Kliver Moreno.



“Yo tengo ser sincero. No sé muy bien la lesión exactamente, pero Kliver ya este torneo, estos cuatro partidos, no lo vamos a tener. Ojalá sea una lesión corta, de pura fisioterapia y no de operación. Es una lesión corta, pero seguro seguro no lo vamos a tener”, apuntó.



En este orden de ideas, el volante de 20 años se une al zaguero costarricense Juan Pablo Vargas como las bajas confirmadas del equipo en semifinales.



Con lo anterior, el compañero del mediocampo para Stiven Vega saldría de Juan Carlos Pereira o Juan Camilo García. Este último suele jugar cuando Moreno está fuera.