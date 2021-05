¿Cuadrado sin Serie A? La advertencia sobre la Superliga a la Juventus

El fútbol europeo vivió un cisma en las últimas semanas con el anuncio de la Superliga de Europa, siendo un movimiento separatista de los grandes clubes del continente en búsqueda de mejores ingresos a nivel económico, además de una oportunidad para mejorar la competitividad. La idea que nació en cabeza de los que más audiencia mueven, hoy parece lejana de su desarrollo.



Sin embargo, hay clubes como el Real Madrid, Barcelona y Juventus que se mantiene firmes en su idea de desarrollarla, así no sea en la siguiente temporada. Los elencos ingleses fueron los primeros en abortar la idea, debido a las confrontaciones que esto causó y el repudio por parte de los hinchas y de la sociedad británica en general. Ahora, en Italia, la Juventus se ha mantenido en pie, pero allí ya le dieron un ultimátum para dejarla.



Las sanciones por parte de la UEFA a los clubes no serían la única preocupación, las mismas federaciones nacionales estarían empujando para que la idea caduque por completo en un futuro cercano y distante. En Italia, la presión recaería en no dejar a la Juventus jugar el campeonato de la próxima temporada.



De acuerdo a información del diario Marca, en Italia el recado a la Juventus es claro. Desde la cabeza de la Federación italiana, con Gabriele Graviana como su presidente, lanzan la advertencia “Si al momento de inscribirse en la nueva temporada de la Serie A no se ha retirado de la Superliga, la Juve estaría excluida”.



El presidente afirmó que hay una norma en el Comité Olímpico Nacional Italiano, la cual consiste en que los clubes italianos no pueden inscribirse en competiciones organizadas por privados, las cuales no tengan un respaldo de FIFA o UEFA.