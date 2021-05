Barcelona pierde la paciencia con Dembelé ¿en lista de transferencia?

Ousmane Dembelé está entre los planes de Koeman, le ve como una de las nuevas joyas de cara al recambio generacional que el cuadro catalán deberá realizar para volver a la elite del fútbol europeo. Pese a las múltiples lesiones que ha sufrido, la confianza sigue a pleno. Sin embargo, las negociaciones de un nuevo contrato y la no respuesta firme del atacante, cambiarían los planes.



Sobre la mesa ya hay una oferta de extensión de contrato para el galo, sin embargo, no hay reacción alguna por parte del jugador, lo que cambiaría los planes para el Barcelona. De acuerdo a información del diario Sport, no estaría a gusto con el estatus que tiene en el equipo, por lo que estaría dilatando las negociaciones de su renovación para poder recibir una mejor oferta.



Sin embargo, la suplencia ante el Atlético de Madrid ha reforzado los rumores de que no habrá tal ofrecimiento extra para que Dembelé renueve con el Barcelona, bajo los términos que el jugador desea. Y es que de no llegar a un acuerdo para su extensión, la cúpula del elenco blaugrana pondría rápidamente al francés en el próximo mercado de pases a la venta, buscando recuperar parte de la inversión que realizaron ya hace unas temporadas.



El atacante no es titular desde el clásico ante el Real Madrid, exactamente hace un mes. Sin embargo, el alza en su nivel es uno de los motivos por los que Barcelona desea extender su contrato, pese a esto, quieren evitar a toda costa que Dembelé quede sin renovar antes de mitad de este año, pues de no hacerlo, entraría en su último año de contrato, con lo que podría irse libre en el 2022, si así lo desea.



Pese a los elogios de Koeman, esa conexión con el atacante parece haber desaparecido. Por lo pronto, Barcelona se enfocará en buscar la liga española, en la que está tercero, con los mismos puntos que el Real Madrid, pero perdiendo la segunda casilla por gol diferencia, a dos unidades del Atlético de Madrid.