Millonarios no teme al Atanasio: dato contra Nacional que hace soñar

Este miércoles 21 de junio se disputarán los primeros 90 minutos de la esperada final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios.



Los dos equipos con más estrellas en el país, jugarán el partido de ida en el estadio Atanasio Girardot, y el embajador no se arruga en su visita al escenario de los medellinenses; por el contrario, confía en empezar a marcar diferencia para ser el campeón de la Liga BetPlay I-2023.



El embajador se tiene confianza, pues llega con un importante invicto en el máximo escenario de la capital de Antioquia.



Y es que Millonarios no pierde en el Atanasio desde 2017. Hace seis años no conoce la derrota, aunque hay que tener en cuenta que en 2020 no jugó por Liga, debido a la pandemia.



Así, Millonarios tiene un registro de dos triunfos y cuatro empates enfrentando a los verdolagas en Medellín.

El técnico Alberto Gamero, recordado por su paternidad contra Nacional cuando dirigía al Deportes Tolima, tiene dos triunfos y dos empates como técnico de Millonarios en el Atanasio.



El entrenador samario espera ganar o sumar de visitante, pues tiene un registro negativo enfrentando a Nacional en El Campín: en cuatro duelos como DT de Millonarios, solo ganó un partido, empató otro y tiene dos derrotas.