Mackallister sobre la final de Liga: ‘No podemos traicionar el estilo’

Millonarios ya está en concentración para la gran final de la Liga BetPlay 2023. Los azules partirán mañana a Medellín, para el compromiso que se disputará el miércoles en el Atanasio Girardot, a partir de las 8 p.m.



En el entorno azul, hay confianza en el trabajo realizado. Saben del reto que hay por delante, respetan al rival, pero entienden sus virtudes y como han trabajado los errores. David Macklalister Silva, como líder, sabe de lo que han hecho para llegar hasta la final, bajo el mando de Gamero.



Estas fueron las palabras del capitán embajador, durante la entrevista que concedió en ESPN, en equipo F.

Búsqueda del triunfo en el Atanasio Girardot: la idea es ganar, traerse una ventaja de Medellín, independiente del marcador que sea, sería el resultado perfecto.



Estado físico del capitán: el dolor de no estar en Tunja, pensando en lo que vendría, ya estamos al 100%.

Ventaja de terminar en casa la final: indudablemente todos los equipos se sienten mejor en casa, más con nuestra hinchada. Crece la responsabilidad y sigue. Es relativo, nosotros la queremos ganar en casa, hemos venido estando cerca por el proceso. Para unos si y no, ha dado frutos, falta esa cereza en el pastel, no podemos perder el norte por nada del mundo, es ir a luchar porque lo anhelamos y por lo que hemos trabajado. Una final siempre será abierta.



Irregularidad en algunos partidos por el desgaste: efectivamente hemos tenido partidos donde no han sido los mejores, hemos sido erráticos en pases, sin posesiones largas y profundas. Lo hemos trabajado. Una de las virtudes del equipo es la autocrítica, lo que debemos hacer para ganar la final es estar bien. Es tener clara la entrega del balón.



El diferencial para que Millonarios gane la final: no es por ir con modestia, pero entro en ese rol, un ejemplo claro fue el primer tiempo contra Medellín. La ventaja es la autocrítica, estamos seguros que, con lo trabajado, los videos y correcciones, esperamos estar a la altura en Medellín.



Lección de la caída contra Tolima en el 2021: no solo con ellos. De un tiempo para acá hemos tenido golpes fuertes, quedándonos fuera de la final por un punto. Eso nos va enseñando a tener esa madurez. En ese momento con Tolima, nos dieron vuelta a un resultado. Hemos mejorado en el control del marcado, a veces no se puede jugar de la mejor forma.



Hubo un momento donde necesitábamos jugar 10 puntos para ganar, pero ahora estamos en el momento que, si no estamos de 10 puntos, estamos 7,6 u 8 y logramos los resultados.



Peso en Millonarios con el proceso de cuatro años y en la final: es relativo. Queremos ganar la final y si dios permite, vamos a salir campeones. Seguramente en seis meses querremos volver a ser campeones. Estamos en el equipo más grande, Millonarios convive con eso. Ahora trae otra extra del proceso, donde se han hecho cosas tan importantes. No es solo ver el destino, sino también el camino.



Cambios sobre la marcha, en momentos complicados: contra Junior revertimos el resultado, que llegamos perdiendo. Son detalles pequeños. Es como ir a recibir a la mitad porque los centrales rara vez quiebran. Lo que menos debemos traicionar es nuestra idea de juego, es lo que traemos con el proceso. No podemos salir a jugar diferente solo porque es una final.