'Tino' Asprilla pegó jalón de orejas a Millonarios: 'Hay que reforzar'

Luego de conocerse que Óscar Cortés partiría al Lens de Francia, el campeón de Liga BetPlay I-2023 confirmó la salida de Israel Alba y Luis Carlos Ruiz. Sin embargo, Millonarios no ha entregado nombres de refuerzos y por ahora solo se especula con el regreso de Daniel Ruiz, quien no continuará en Santos y tiene contrato vigente.



A propósito de este panorama, Faustino 'Tino' Asprilla le recriminó a Antonio Casale, su compañero en ESPN F360, por mencionar que la plantilla de Alberto Gamero estaba bien así y no necesitaba reforzarse. El exfutbolista recordó su paso por Parma y mencionó que se debe seguir el ejemplo de los campeones europeos.

"Los europeos así salgan campeones se refuerzan, entonces hay que reforzar. Me parece curioso porque cuando llegué a Parma y salimos campeones, me trajeron competencia. Lo que digo es que siempre hay que reforzar y mejorar el equipo", mencionó.



Y le dijo a Casale: "Que diga usted que Millonarios no necesita refuerzos y que está bien, no. Siempre toca".



Lo cierto es que el torneo iniciará este fin de semana y Millonarios todavía no anuncia refuerzos, después de haberse dicho extraoficialmente que buscaría laterales y un extremo en reemplazo de Cortés, incluso se habló de un delantero. Por ahora, con las tres bajas ya conocidas, el albiazul preparará su debut del sábado ante Pasto.