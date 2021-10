Millonarios le dio trámite y liquidó rápido: análisis del triunfo azul

Millonarios se acercó a la clasificación, con 29 unidades tras ganar el clásico 204 contra Santa Fe, están matemáticamente clasificados a las finales del año. El planteamiento de Gamero dejó ver más de lo que ya se conoce de su idea, pero, con el diferencial que mostró superioridad en pasajes del partido, pese a bajar el ritmo y esperar al rival.



Puntos para destacar en el desarrollo del clásico que ganaron los embajadores, como por mejorar. El que gana puede corregir con el resultado, aún más cuando tienen un lugar asegurado entre los clasificados a los cuadrangulares. Estos son los factores a tener en cuenta, dentro del desarrollo del juego de los de Gamero.



Esquema claro de juego: los azules partieron con el acostumbrado 4-4-1-1 que en cancha se transformó en 4-2-3-1 con Silva como el organizador de las ideas, extremos abiertos. Sin embargo, en esta ocasión, no se les vio con perfil invertido, algo común en el desarrollo de los partidos de Millonarios. El apoyo en defensa y ataque de los 10 de campo fue fundamental, llegaron al apoyo y quedó demostrado en los goles.



Juego colectivo: la acción del primer gol nació de una pared previa entre Silva y Román, combinando con Emerson, quien envió al borde del área de vuelta la esférica para el capitán, habilitando a un toque al lateral. Millonarios encuentra su mejor momento de los partidos cuando le da trámite a la pelota, con ella al piso, se hace más fuerte. Esa circulación le permitió adueñarse y evitar el peligro de ataque por parte de los cardenales.



Desde los centrales, hasta Uribe entran en el desarrollo y toque de la pelota, buscando el momento perfecto para romper las líneas. Eso lograron los de Gamero llegando a ganar las pelotas divididas, de donde surgió el segundo tanto, en una pelota rechazada. Uribe pese a no tener una clara de cara al arco, asistió a Giraldo, quien entró en el rol de atacante, mientras que el 20 se volvió un pivot, abriendo espacios para sus compañeros.



Zona derecha: tanto en defensa como en ataque, se ve el entendimiento que hay entre Román y Rodríguez. Pero, en la fase ofensiva, muestran su mejor cara, uno genera distracción para que el otro avance, se ve en el mapa de calor que ambos tienen esa virtud de jugar pegados a la raya, peor también, cortando hacia adentro.



Bloque defensivo sin la pelota: Millonarios es un equipo que ya tiene una idea de juego clarificada, partido a partido la plasma y sale a buscar el resultado. Pero cuando de defender se trata, no tienen ningún problema en armar un bloque denso, incluyendo a los jugadores de ataque a la labor de contención. Se ve por las bandas y en la mitad, ubicando a todos por detrás de la línea del balón.



La diferencia es que los de Gamero no permiten que la línea defensiva llegue al borde del área, dificultando la labor de creación y ataque del rival, que no encontró espacios, pese a tener el 55% de posesión ante el 45% de los embajadores. Su dos centrales saben jugar con el balón al piso, abren la cancha y se vuelve en una alternativa en la salida.