Desahogo en Millonarios: 'al hincha le duele pero su vida no cambia'

David Macalister Silva analizó el 1-2 frente al Medellín y se refirió al amargo momento que pasan en Millonarios. Los de Alberto Gamero no ganan hace ocho partidos (siete de ellos por liga) y tienen la clasificación cuesta arriba. En Barrancabermeja el próximo domingo tienen que salir a ganar ante Alianza Petrolera.

A propósito de la derrota ante el DIM, Silva mencionó que perdieron por errores puntuales y por la manera de jugar del rival. "Con el gol, Medellín se replegó más porque nos jugaban largo y nos hacían retroceder, pero tanto en el primer tiempo como en el segundo quisimos buscar el resultado, quisimos ir al frente y no desesperar. La actitud siempre ha estado, eso nunca ha faltado".



El referente albiazul también le habló a la hincha, reconociendo que la situación les afecta a todos, pero que ellos como jugadores tienen mucho más por perder. Dejó una frase que puede no caer muy bien entre la afición. "No solo es el hincha, nosotros también. Con el dolor que siente el hincha, si hay alguien que pierde somos nosotros, tenemos en riesgo nuestro trabajo, a nosotros nos perjudica. Al hincha le duele, claro que le duele, pero en su vida no cambia nada, en la nuestra si cambia perder. Nosotros no vamos a salir a perder".



'Maca' se dejó ver abatido por lo sucedido, pero sigue confiado en que pueden clasificar: "tenemos que tener la cabeza en alto porque los que tienen algo en juego somos nosotros. No vamos a agachar la cabeza, tenemos la responsabilidad de nuestras familias y nuestra hinchada".



Finalmente, Silva se refirió a las condiciones del terreno de juego, que después de días de conciertos, sumado a las inclemencias del clima, se ha visto afectado. "No es una excusa pero no somos ajenos al clima y eso influye mucho. Habíamos visto la cancha en el partido de Santa Fe y se notaba evidentemente, pero si hay algo para hacer que por favor lo hagan, pero entiendo que el clima no ha dejado".