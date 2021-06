'Chicho', Márquez, bajas contra Tolima y mucho más: Gamero se confiesa

Alberto Gamero no la ha tenido fácil en Millonarios desde su llegada al equipo en diciembre del 2019; sin embargo, después de un 2020 con algunas decepciones deportivas, el estratega samario siguió con su proyecto en el embajador y, contra viento y marea y mucho trabajo, metió al equipo en la final del primer semestre del 2021.

En el partido de ida contra Deportes Tolima, Millonarios no mostró su mejor faceta, pero logró rescatar un empate valioso en el último minuto de juego. Ahora, en condición de local, el albiazul buscará hacer valer ese 1-1 en Ibagué y consagrarse con la estrella 16.



Gamero es la mente brillante del proyecto que tiene a Millonarios a un paso del título, con una buena base jóvenes junto a unos cuantos jugadores de experiencia, ‘Tito’ logró consolidar una idea y levantar a un equipo que empezó con varias falencias deportivas.



Justamente, de cara a la gran final en El Campín, Gamero sostuvo un largo diálogo con ESPN y reveló detalles de su Millonarios, en el que habló de la situación con Ricardo Márquez contra Junior, la expulsión de Cristian ‘Chicho’ Arango, las críticas, las bajas para el partido contra Tolima y lo que espera del juego de vuelta.



Críticas

“Después de la guerra todos somos generales, esa es la conclusión que yo saco. En esto del fútbol, yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Yo le digo a los jugadores, cuando nosotros hacemos cambios es para mejorar el equipo. Si están en el banco es porque pueden entrar. Las críticas las aceptamos, si nos equivocamos, aceptamos, pero nosotros no somos adivinos, nosotros somos técnicos que pensamos una cosa y a veces sale otra”.



Expulsión ‘Chicho’ Arango

“Yo le dije ‘váyase tranquilo que sus compañeros lo van a respaldar’, eso fue lo único que le dije… Lo mismo que le dije a Paz cuando lo expulsaron contra Junior ‘No se preocupe, sus compañeros lo van a respaldar’, y los respaldaron… Fue lo único que le dije al 'Chicho' porque iba llorando y él sabía que se iba a perder la final”.

Bajas contra Deportes Tolima

“Aquí los únicos que no están en la concentración son Chicho Arango (expulsado), Ricardo Márquez (suspendido), Juan Pablo Vargas (recuperación), Kliver Moreno (recuperación) y Andrés Román (recuperación), de resto están todos disponibles y estamos mirando su valoración médica. Todos tienen alta probabilidad para que jueguen”.

Ricardo Márquez

“Lo del ‘caballo’ Márquez es una injusticia. Un jugador puede festejar un pase a la final. Márquez me dice hoy en día ‘profe, si sé que me van a meter tres fechas, yo me paro a pelear’, pero Márquez era como un muñequito, todo el mundo pegándole y va y le meten tres fechas, entonces la verdad no estoy de acuerdo… Para bien o para mal, se haya equivocado o no se haya equivocado, hoy el equipo lo necesita, eso son cosas para que ellos aprendan y tomen experiencia y que en un mañana no lo vuelven a hacer”.

Final contra Tolima

“Tolima es un equipo muy bravo, con el profe Hernán han tenido un desempeño muy bueno, es un equipo muy sólido, son de esos equipos que en transiciones rápidas te mata. Es un equipo que no te elabora, que no te circula el balón, pero cuando te juega directo te hace daño. Voy a enfrentar un equipo muy fuerte en el juego aéreo, muy fuerte en la parte defensiva, así que nosotros no debemos desesperarnos, tenemos que hacer mejor posesión y tratar de equivocarnos lo menos posible”.