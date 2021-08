¡Puntaje perfecto! Millonarios ganó, se trepó en la cima de la Liga

Millonarios marcha con paso firme en la Liga BetPlay Dimayor, un nuevo triunfo, de visita, contra Once Caldas en Manizales. Nueve de nueve para el arranque de los de Alberto Gamero, que comparten el liderato del campeonato con el Atlético Bucaramanga.



Tres variantes para el Once Caldas, respecto al juego anterior. Otalvaro, Guzmán y Mendoza, ausentes por lesiones musculares. Por los lados de Millonarios, mantuvo gran parte de la base que jugó en Florida. Volvió Stiven Vega a la zona de la mitad de la cancha.



Desde el planteamiento, los de Gamero arrancaron con Fernando Uribe como único hombre en punta, con Rengifo, más tirado hacia la banda. Con una función clara, para uno de los que mejor cara mostró contra Everton; en función defensiva, siempre entró por el centro, para apoyar la presión en la salida del Once Caldas. Por parte de Once Caldas, un 4-2-3-1, tratando de jugar en largo, pero sin encontrar claridad al momento de generar peligro.



Carreazo, Cuero, Messiniti y Pérez, fueron los designados en ataque por Eduardo Lara, buscando escalar en la Liga, teniendo en cuenta el arranque regular.



De arranque, la intención de Millonarios fue presionar la salida local, apretando por las bandas. Pese a la propuesta, un error de Pereira en salida, en el borde del área, terminó en un balón para Messiniti, quien remató, pero Vargas atajó con la pierna, para evitar la caída de su arco.



Con el pasar de los minutos, Once Caldas empezó a adueñarse de la pelota, buscando complicar, además, aprovechando los errores en la salida de Millonarios, que lucieron incómodos en la cancha de Manizales, con el pasar de los minutos.



La pelota en profundidad sería la llave de Millonarios, David Silva envió una para Elvis Perlaza, quien ganó la banda en velocidad, centrando la pelota a la mitad del área, quien llegó a rematar fue Harrison Mojica, desvío en Roa y al fondo del arco manizaleño, para adelantar a los bogotanos.



Pero sobre el final del primer tiempo, habría polémica. Juan David Pérez entraba por la banda, para marcar el gol del empate, sin embargo, el juez línea, Wílmar Navarro, levantó el banderín, cantando un fuera de lugar dudoso. Con la repetición de la acción, se evidenció que el extremo entraba habilitado por Juan Pablo Vargas, quien era el último hombre.



La segunda parte empezó con la misma sintonía, Once Caldas intentando, luchando, pero con la desconexión en la última parte para concretar. Factor que supo aprovechar Millonarios para poder acomodarse más en la cancha de Palogrande. Mojica entró por la zona de banda, llegando en solitario al borde del área, enviando un pase al centro del área que Edgar Guerra, que ingresó en lugar de Rengifo, aprovechó para tocarla y enviar el balón al fondo del arco.



La impaciencia de los locales fue evidente, sin encontrar los caminos en ataque, se evidenció que en el fondo de ataque, Juan David Pérez era el único con vocación de hacer daño al rival, sin compañía alguna por parte de sus rivales. Nueve puntos para Millonarios, que comparte liderato con el Bucaramanga, la próxima fecha jugarán el clásico contra Santa Fe. Por parte de Once Caldas, se ubican novenos con cuatro puntos y visitarán al América en la jornada cuatro de la Liga BetPlay.