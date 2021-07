¡Con rebotes y autogoles! Millonarios ganó contra Deportes Quindío

Millonarios continúa con puntaje perfecto, en las dos fechas de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II, triunfo de los embajadores 2 a 1, con la curiosidad en la cancha: los tres tantos en la cancha de El Campín fueron en propia puerta.



El común denominador de los de Gamero fue explotar las bandas, buscando con Mojica y Macallister, como enlaces y conectar con Fernando Uribe. Sumándole la irrupción de Román y Perlaza de afuera hacia adentro.



Desde el arranque, los de Quintabani buscaron plantar el juego a su acomodo, de tal manera que su esquema incomodara a los embajadores, Entre lo rocoso, compacto y dándole prioridad el conjunto, así fue el Quindío. Por parte de los de Gamero, buscando posesión, mover el balón y encontrar los espacios.



Pero la visita encontraría la anotación que les dio tranquilidad para poder exponer su juego. David Silva anotaría en propia puerta, tras un centro de Montaño, para que los cuyabros tomaran la ventaja en la noche del estadio El Campín. A partir de allí, el esquema de los de Quintabani cambió, pasó al tradicional 5-4-1 y 5-3-2 que mostraron en segunda división, cediéndole la pelota a los locales para proponer y buscar.



Con la nueva propuesta y el resultado a favor, Millonarios empezó a tomar la posesión del balón, pero descuidando algunos sectores de la zona de atrás, teniendo en cuenta que Filigrana era una de las cartas en ataque para el Quindío, con dinámica y velocidad.



Y es que la pelota y su manejo quedó en gran parte del primer tiempo para los locales, que buscaron en todos los espacios, no solo por las bandas, sino en la mitad. Desde la combinación y el juego directo. Emerson Rodríguez tuvo una opción clara, tras un gran pase de Fernando Uribe, quien se vistió de creador para que el extremo definiera con la salida de Estacio, pero la zona defensiva visitante evitó que Millonarios igualara el marcador.



La idea de Quintabani llegó, en gran parte del primer tiempo, al terreno que quería, con un equipo compacto, que, pese a brindar espacios, había relevos para no dejar opción para el ataque de Millonarios. Además, de conservar la línea de tres en el fondo, cuando tenían posesión del balón.

La asociación de Román y Emerson empezó a generar mayor peligro para los de Gamero, aprovechando, que de a poco, los cuyabros empezaron a ceder espacios. El lateral habilitó a Uribe, quien remató, pero Estacio atajó una jugada complicada.



En el segundo tiempo, los papeles no cambiarían. Millonarios intentando apretar arriba al Quindío, pero sin éxito. Sin embargo, en un centro de Emerson Rodríguez, que terminó en un rebote del defensor Figueroa, fue el empate de los locales, en una jugada similar a la de primer tanto del encuentro.



Las variantes del Quindío, tras el empate, fueron evidentes, dándole mayor amplitud a todo su esquema, dejando a sus jugadores de banda más pegados hacía la banda. El sector derecho empezó a tomar importancia para Millonarios, con Emerson Rodríguez. Desequilibrante y con velocidad, centró el balón, jugada similar al primero, rebote en Estacio y Carabalí, sin querer enviarla, la mandó al fondo para el segundo de los bogotanos.



Gamero, dentro del entendimiento del juego y buscando tener aún más el balón, ingresó a Daniel Ruiz, brindando más posesión y velocidad en la secuencia de pases. Con el triunfo, Millonarios parte a Estados Unidos, donde jugará contra Everton. Además, de quedar líder parcial con seis unidades, enfrentará en la tercera fecha al Once Caldas.