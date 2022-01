Millonarios y sus fichajes: Gustavo Serpa fue claro y recibió críticas

En Millonarios no se han dado grandes noticias de fichajes en 2022 y todo apunta a que no se darán. Los aficionados esperaban nombres importantes para reemplazar a Fernando Uribe y Daniel Giraldo, quienes no acordaron su renovación y se fueron a firman con Junior de Barranquilla.



Sin embargo, esos nombres de altos salarios y renombre no llegarán en este primer semestre. Así lo confirmó Gustavo Serpa, máximo accionista del club bogotano, en una extensa charla con el ‘Vbar Caracol’.



“A la gente se le olvida que hicimos un esfuerzo económico con Álvaro Montero, y que el dólar en Colombia está sobre los $4.000 (cuatro mil pesos). Nosotros tomamos una política de responsabilidad financiera y no vamos a quebrar al equipo por traer un jugador costoso”, comentó Serpa.



El dirigente confirmó que Millonarios busca un volante y delantero ‘9’. En la posición de ataque aseguró que Diego Herazo sería el fichaje más cercano. “No hemos cerrado lo de Diego Herazo pero es un jugador que nos gusta. No hay jugadores rimbombantes ahora; nos ofrecieron a (Agustín) Vuletich, pero no es más que Herazo”.



Serpa advirtió que su postura sobre el proyecto de empresa en Millonarios no va a cambiar, así deban aguantar ofensas en redes sociales…que ya hay muchas a raíz de sus declaraciones: “Los números en Colombia están desproporcionados de nuestras opciones financieras... No vamos a dejar de sacar a jugadores de nuestra cantera por traer jugadores porque sí. Por más que nos llueva por las redes sociales”.