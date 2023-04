Millonarios se pone al día en Liga: día y horario de partido pendiente

Los albiazules jugarán en mayo el partido que no pudieron disputar contra Envigado en la fecha 14 por cuenta del concierto Monsters of Rock en El Campín. Dimayor entregó este viernes la reprogramación de ese partido y el de Medellín-Once Caldas, que no pudo realizarse este fin de semana.



De esta manera, los albiazules se pondrán al día con la fecha 14 el próximo jueves 4 de mayo. Un día antes será el partido frente a América MG, también en El Campín, así que Alberto Gamero tendrá que "echar mano" de sus emergentes para medirse a los naranjas.



El cuanto al Medellín, su partido será el 11 de mayo en el Atanasio Girardot, semana en la que no habrá competencia continental.

Fecha 14

Millonarios vs Envigado

Día: Jueves, 4 de mayo

Hora: 6:05 pm

Estadio: El Campín

TV: Win +



Fecha 15

Ind. Medellín vs Once Caldas

Día: Jueves, 11 de mayo

Hora: 6:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win +