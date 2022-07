Alberto Gamero: 'no metí un defensor porque no había necesidad'

Una vez más, Alberto Gamero salió feliz con lo hecho por equipo en la cancha. Este sábado venció (1-2) a Nacional en el Atanasio Girardot, aunque el resultado pudo haber sido más abultado. En la rueda de prensa post-partido, el entrenador dejó claro que tiene equipo para ilusionarse con ser campeón este semestre.

El juego de Millonarios crece en el Atanasio: "Este equipo sale a proponer en todas partes, a veces llegamos y hacemos goles, a veces no, pero este es nuestro modelo. Fue un partido como queríamos, de ida y vuelta, y por momentos sucedió, pero este equipo tiene la mentalidad de jugar mano a mano, y es algo que hemos plasmado desde hace dos años. Me satisface que ellos pierdan ese miedo a cometer el error".



Su opinión del rival: "Nacional nunca te juega fácil, este es un partido clase A. Nunca me gusta decir en una rueda de prensa que fuimos superior al rival, digo que jugamos bien y enfrentamos a un buen equipo. Hoy ganó Millonarios pero la gente también vio un buen espectáculo".



"Hicimos el gol y cuando obligamos al rival a pensar otra cosa. Eso nos da la tranquilidad de no tener el desespero de ir a buscar el arco, después que hicimos el gol el nerviosismo era de ellos y le hicimos la presión, quitándole varios balones. Tuvimos dos o tres opciones claras para ampliar el marcador, yo les dije en el camerino que el partido no terminó apretado por ese gol que nos hicieron en el último minuto (...) Ni siquiera metimos un defensor porque para qué lo metía, no había necesidad".



Los planes que tiene este semestre: "Yo quiero salir campeón con Millonarios y hemos tenido momentos duros, pero este equipo para que sea campeón tiene que jugar bien y ganar, eso es lo que estamos haciendo. Yo sé de la presión que tengo y no es fácil poner a jugar bien un equipo, pero la tranquilidad que me da este grupo es porque sabe a qué juega. Para mí este no es un peso, es una responsabilidad. Dios quiera que se nos dé en este semestre porque trajimos jugadores adecuados".



Finalmente, el entrenador se refirió al estado de Ómar Bertel, quien tuvo que ser sustituido por Elvis Perlaza iniciando el partido, tras una molestia en el posterior de una de sus piernas. "Puede ser un poco más largo, puede ser una contractura", dijo Gamero sobre su lesión. Respecto a Daniel Ruiz dejó claro que "fue cansancio. Hoy corrió y dio un gran mano a mano con (Yerson) Candelo. Yo le dije a él se va a enfrentar un jugador de Selección Colombia y será un buen duelo. No creo que tenga nada grave para el próximo partido".