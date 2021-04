Empate con sabor a amargo: Millonarios depende de sí mismo en la Liga

Con el empate 0-0 en El Campín frente a Deportes Tolima, Millonarios complicó su clasificación a los cuartos de final de la Liga y, pese a que está dentro del grupo de los ocho (puesto seis), dependerá de los otros resultados de la jornada 17 para saber si fue bueno el punto obtenido en condición de local.

Con un juego de posesión, pero con poca profundidad, el equipo embajador no pudo con el esquema defensivo que planteó el cuadro de Hernán Torres y volvió a mostrar falencias en la creación. Los jóvenes, como siempre, fueron la base del equipo, sin embargo, fue evidente la falta de elaboración en el último cuarto de cancha.



Millonarios apostó por el juego aéreo contra una defensa de muy buena talla y un arquero de dos metros de estatura, Álvaro Montero. Cuando entró David Mackalister Silva y Fernando Uribe, el equipo tuvo un mayor volumen de ataque, no obstante, esto no significó mejor producción ofensiva, pues las limitaciones fueron las mismas. No hubo una idea.



Ahora, con el amargo empate en Bogotá, Millonarios se aferra a que América de Cali (octavo con 25 puntos) y Equidad (séptimo con 27 puntos) -rivales directos que se enfrentan este domingo en la fecha 17- queden empatados para no verse tan afectado en la general. Además, le servirá también que Santa Fe (quinto con 27 puntos) se complique con Alianza Petrolera -último de la clasificación-, al igual que Medellín (noveno con 25 puntos) frente a Deportivo Pereira.



Dejando los resultados que le vendrían bien en esta jornada a un lado, Millonarios tiene dos fechas para dejar claro que quiere meterse en la lucha por el título de la temporada. Santa Fe y Deportivo Cali serán sus rivales, ambos en Bogotá.



El calendario es difícil pero las posibilidades matemáticas y deportivas le permiten soñar, Alberto Gamero deberá trabajar muy bien en la semana para llegar al clásico y demostrar que tiene un equipo y una idea consolidada para quedar entre los ocho finalistas, luego rematará el todos contra todos contra el cuadro azucarero, el cual viene en alza y también es un rival directo por la clasificación.



De ganar ambos partidos llegará a 33 puntos y aseguraría así la clasificación, pues el número mágico para este semestre es, en los que se cree, es el 30 y una buena diferencia de gol. Depende de sí mismo. ¿Lo logrará?