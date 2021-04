América sueña con la clasificación: enfrenta a Equidad en duelo clave

América de Cali se juega este domingo (3:30 p.m.) en el Pascual Guerrero un partido clave en su aspiración de clasificar a los cuartos de final de la Liga Betplay I-2021 cuando se mida a Equidad.

Los capitalinos son sextos con 27 puntos y +3 en la diferencia de gol, mientras que los 'diablos' están octavos con +6, lo que indica que un triunfo de los dirigidos por Juan Cruz los dejará más cerca de la siguiente ronda y pondría en riesgo el cupo de los 'aseguradores'.



América no venía con una buena producción como local, pero su sufrida victoria 2-1 sobre Millonarios volvió a ponerlo en el grupo de los ocho y ahora es importante que consiga tres nuevos puntos para estar más tranquilo y poder al menos mantenerse allí una semana más antes de ir a Montería para enfrentar a Jaguares, equipo que ya está prácticamente eliminado.



Para este partido se tendrá otra vez la ausencia de Adrián Ramos, quien todavía no se recupera de una molestia muscular, pero vuelve Díber Cambindo tras pagar dos fechas de sanción.



Sin embargo, es probable que repita la formación titular utilizada ante el conjunto 'embajador', así algunos jugadores hubieran mostrado bajo rendimiento, pero la reacción del segundo tiempo alcanzó para empatar y desnivelar el encuentro.



Las dudas estarían en el sector defensivo, si Kevin Andrade retoma su puesto al lado de Marlon Torres y Pablo Ortiz va como lateral izquierdo, o en su defecto iría Héctor Quiñones -que también se resintió en el compromiso con Millos- o Nicolás Giraldo.



En mitad de cancha se mantendrían Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, como extremos Duván Vergara y Jeison Lucumí para que aparezca en punta Santiago Moreno.



En Equidad, que no contará con su arquero titular, Cristian Bonilla, expulsado ante el Cali, hay que tener cuidado con jugadores como Ómar Duarte, Hansel Zapata y Diego Herazo, lo mismo que el defensor Jefferson Mena, que habitualmente se suma al ataque.



La última vez que se enfrentaron por Liga fue el 15 de noviembre de 2020, en la fecha 20, con 1-2 de Equidad que lo clasificó a cuartos de final. Los goles fueron de Juan Pablo Segovia por el cuadro rojo y de Matías Mier por los bogotanos.



Estadio: Pascual Guerrero

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

Asistentes: Dionisio Ruiz (Córdoba)

y John Aguilar (Risaralda).



Formación probable:

​

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz (Héctor Quiñones); Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Duván Vergara, Jeison Lucumí; Santiago Moreno.



D. T. : Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces