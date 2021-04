Millonarios y Tolima no se hicieron daño: pálido empate en El Campín

Con Atlético Nacional como el primer clasificado a la siguiente fase de la Liga BetPlay, en el Estadio El Campín, Millonarios recibió a Deportes Tolima en uno de los duelos clave para definir a los ocho clasificados a los cuartos de final.



Sin embargo, el pálido partido disputado en Bogotá, dejó un 0-0 como resultado, el cual le sirvió al conjunto pijao que sumó un punto en condición de visitante (29 puntos). Millonarios, por su parte, llegó a 27 unidades y se quedó con la sexta casilla de la tabla.

En un primer tiempo pasado por lo físico y estratégico, las opciones de gol fueron escasas y ambos equipos se fueron al camerino con los arcos en cero.



Con la novedad de la inclusión de Christian Vargas en el onceno titular, el embajador salió en busca de los tres puntos, pero se encontró con un elenco pijao muy ordenado en defensa, que, con un línea de cinco comandada por Julián Quiñones, le hizo las cosas difíciles a los azules durante los primeros 45 minutos.



Millonarios optó por las jugadas de balón parado para atacar el pórtico custodiado por Álvaro Montero. En el minuto 7, un tiro de esquina de Daniel Ruiz dejó muy cerca a Diego Abadía de abrir el marcador en Bogotá, el joven delantero se apoderó de un balón dividido en el área y, tras girar sobre su eje, remató con pierna zurda, pero el balón se terminó yendo por un costado del arco.



El conjunto de Hernán Torres, con Jaminton Campaz como el encargado de la creación, apostó por el buen balance en la mitad de la cancha y por acciones de contragolpe para llegar al área del club albiazul. Millonarios, con Cristian Arango saliendo de su posición de mediapunta para buscar el balón metros atrás, empezó a dominar la posesión del esférico sin mayor profundidad.



Sobre el 38 de la primera parte, el cuadro de Ibagué intentó de media distancia y con un remate de Andrey Estupiñán alertó al equipo de la capital del país. Dos minutos más tarde, Millonarios respondió y con una jugada de pelota quieta volvió a acercarse al arco de Montero. Ruiz cobró una falta desde el sector izquierdo, la cual atacó Abadía por el segundo palo, pero su disparó no tomó la dirección esperada y termino pasando lejos de la portería visitante.



En el segundo tiempo, Alberto Gamero, con la necesidad de ganar para no poner en riesgo la clasificación, puso toda la carne en el asador y le dio paso a dos líderes y referentes del plantel: David Mackalister Silva y Fernando Uribe (reemplazaron a Juan Camilo García y Diego Abadía).



Con Silva y Uribe en cancha, Millonarios tuvo mayor volumen en ataque y con algunos disparos de media distancia -como lo pedía Gamero- se empezó a acercar al arco vinotinto.



Tolima, con Ómar Albornoz en el terreno de juego -minuto 73-, y sin dejar muchos espacios entre líneas, le apostó a las transiciones rápidas con los volantes por los costados. Sin embargo, las llegadas no fueron claras y Christian Vargas no tuvo mucho trabajo.



En el minuto 82, Millonarios volvió a generar peligro y con un remate de media distancia encendió las alarmas del Tolima. Mackalister Silva probó con un fuerte disparo, pero no fue suficiente para quitar el cero del tablero. Montero lo atajó sin problema.



Con el empate, Millonarios llegó a 27 unidades y quedó en la sexta casilla de la general, mientras que Deportes Tolima llegó a 29 puntos y quedó muy cerca de la clasificación.