Millonarios buscaría extremo para reemplazar a Cortés: dolor de cabeza

Aunque Millonarios podría reemplazar a Óscar Cortés con canteranos como Beckham Castro y Luis Paredes, la directiva estaría dispuesta a fichar un jugador de experiencia en esa posición. Al parecer, ya tendrían un par de la mira.



En medio de ESPN Fútbol Show, Julián Capera aseguró que el extremo de la Selección Colombia jugó su último partido ante Atlético Nacional en la final de Liga BetPlay I-2023. Ya estaría empacando maletas para tomar rumbo a Francia y sumarse a su nuevo club: Racing Lens de Ligue 1.

"Se va Óscar Cortés. Millonarios hizo la gestión pero en Lens consideran que lo mejor para el futbolista en este momento es un proceso de adaptación normal, llegando en este mercado y haciendo pretemporada. Más allá de la gestión de Millonarios nos han dicho que su último partido fue la final ante Nacional. No iba a jugar en Sudamericana porque está en función del tema logístico para desplazarse a su nuevo club", aseguró.



Y es que días atrás se dio que Millonarios estaría buscando que Lens le cediera por seis meses a Óscar Cortés, tal como en su momento lo hizo Watford con Yasser Asprilla prestandolo a Envigado o el mismo Jhon Jáder Durán cuando fue adquirido por Chicago Fire. Lens habría dicho 'NO' a la propuesta del club colombiano.



"Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas, habló de fortalecer al equipo y pensó en Cortés hasta diciembre pensando en Sudamericana, pero es un argumento menos para que se quede", continuó Capera.



Aunque Beckham y Paredes pueden ayudar ante la ausencia de Cortés Alberto, Millonarios sí buscaría fichar un hombre que les de una mano en la posición. Estarían dispuestos a invertir. "Van a traer un extremo y eso me sorprendió, podrían invertir una buena cantidad", reconoció el periodista.



Al final, Julián Capera dejó una pista sobre las intenciones de Millonarios mencionado que "se puede estar jugando su propia partida de ajedrez en esa posición".



Acaso, ¿se refiere a una de las figuras de Boyacá Chicó? No sería descabellado puesto que varios clubes del FPC le han seguido la pista a Geimer Romir Balanta y William Cruz, quienes pueden jugar como extremos o delanteros.