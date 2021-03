Millonarios se sacudió en la Liga: polémico triunfo 0-1 sobre Chicó

Millonarios ganó su primer partido de visitante en la Liga BetPlay I-2021 y se sacudió de dos derrotas consecutivas en el campeonato. Este jueves, el conjunto embajador derrotó 0-1 al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en partido pendiente de la fecha 2.



Fue un triunfo con polémica, pues el único gol del partido nació de una decisión arbitral de Nicolás Gallo, quien dictaminó penalti por una supuesta mano del defensor Henry Plazas, que dejó muchas dudas. El cobro de Christian Arango, a los 49 minutos, terminó en gol y le terminó dándole 3 puntos muy importantes para las aspiraciones albiazules y para ganar confianza.



El embajador salió con muchas ganas de mejorar y ganar. Siempre pensando en atacar, con algunos problemas en la mitad del campo para generar jugadas de gol, pero siempre sin bajar los brazos.



Chicó se fue acomodando y tuvo la más clara del primer tiempo, pero el remate de Brayan Moreno pegó en el travesaño. Y ese tiro en el palo le fue dando confianza y empezó a complicar al equipo albiazul. Por fortuna para Alberto Gamero, Andrés Llinás se comportó muy bien en la zona defensiva.



En la segunda parte llegó la polémica del penal, en el cuarto minuto. La decisión del juez Gallo, y el gol posterior del ‘Chicho’ Arango, provocaron la furia en el banquillo ajedrezado, pues se sintieron perjudicados.



Con la ventaja, las cosas tampoco fueron sencillas para Millonarios. Christian Vargas soportó dos ataques del Chicó y en uno respondió con una gran atajada. Millonarios tuvo para liquidar el juego y no pudo definir.



En los minutos finales se presentó una jugada de Jáder Valencia a pocos segundos de entrar, que terminó en amarilla y en la lesión de Kevin Londoño. Chicó con diez, ya no pudo hacer nada por empatar. Y se quedó con nueve por la expulsión de Dubán González, quien le entró muy mal a Elvis Perlaza.



Millonarios llegó a 16 puntos, pero no entró al grupo de ocho primeros por tener menor diferencia de goles que Junior y Medellín, con los que empata en puntaje. El noveno puesto, sin embargo, es un aliciente para lo que viene: el martes 9 de marzo visitará a Alianza Petrolera, por la fecha 11 del campeonato.