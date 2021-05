De recogepelotas a jugador indiscutible: Llinás sueña con el título

En el 2012, después de 24 años, Millonarios volvió a levantar un título de Liga en el fútbol colombiano. En aquella ocasión, Andrés Llinás era recogepelotas del equipo y fue uno de los que celebró con Luis Delgado la tan anhelada estrella 14. Salió en la foto.

Ahora, casi 10 años después, Llinás se ha convertido en uno de los pilares de Millonarios en defensa, y está a un partido de meterse en la semifinal del campeonato, cuando este sábado, en Ibagué, se enfrente al América de Cali por la vuelta de los cuartos de final.



Consolidado y seguro de la capacidad que tiene él y sus compañeros de equipo, Andrés Llinás habló con FUTBOLRED y recordó aquella experiencia con el embajador con el título del 2012, en donde no solo vio al equipo campeón, sino que también aprendió de uno de sus referentes en la posición, Pedro Franco.



"Lo que viví ese día como recogebolas es algo que ahora lo quiero vivir como jugador. Anhelo y espero que se pueda dar ese momento, pero esta vez siendo jugador. Tenemos los jugadores y el cuerpo técnico para pelear por el campeonato".



"Pedro Franco. Desde que yo era chiquito, siempre lo admiraba, crecí viéndolo y me gustaba mucho su forma de jugar, su forma de ser, y hoy en día sigo tratando de aprender las cosas buenas que él hacía con la camiseta de Millonarios. Franco es el jugador que siempre visualicé", dijo.



De cara al partido de vuelta que se jugará en el Manuel Murillo Toro, Llinás analizó a su rival y dejó ver que no están confiados con el 1-2 a favor en el juego de ida, pues sabe que América no es un rival fácil y saldrá a buscar el resultado.



"El partido va a ser muy cerrado, son dos de los equipos más grandes de Colombia y que por más que tengamos el malestar (de las bajas) tenemos que entrar al campo como si fuéramos 0-0, son de esos partidos que los errores son los que marcan la diferencia. Vamos a salir lo más concentrados posible y lo más importante, mantener el cero en nuestra portería".



Lo más seguro es que Llinás sea titular, por lo que la duda en el embajador será el jugador que lo acompañe en la zaga ante la lesión de Juan Pablo Vargas: "Con el que me toque (Murillo o Paz) me siento cómodo. Uno entrena día a día con una idea que, por más que cambien los nombres, va a ser la misma. El compañero que está ahí no va a hacer mucho la diferencia. Yo creo que cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus virtudes y el jugador que le toque va a dar lo mejor y nos va a ayudar en el campo de juego".



Asimismo, Llinás habló sobre cómo neutralizar el ataque del conjunto escarlata y el estado anímico del grupo ante las lesiones para este duelo crucial.



"América es un equipo que le gusta mucho tener la posesión, que ataca mucho por las bandas. Toca presionarlos, que no se sientan cómodos, tratar de quitarles el balón, al momento de hacerlo, buscar a los jugadores que tenemos arriba que son muy importantes. Las oportunidades que tengamos las tenemos que aprovechar".



"Todos estamos muy motivados, sabemos lo que nos estamos jugando, el equipo que estamos representando, y bueno, bajas hemos tenido durante todo el torneo, eso no puede ser una excusa para el partido. Yo creo que los jugadores que están, han rendido en su momento. Tenemos un equipo que ha rotado muchas veces porque hemos tenido muchas lesiones, mañana será un partido para demostrar que al jugador que le toque jugar está respondiendo".



Por último, Llinás, quien ha disputado 15 partidos de Liga y suma 1.318 minutos en la temporada, aseguró que el equipo supo afrontar las críticas en el comienzo de temporada y, después de trabajar en una idea de juego clara, hoy por hoy se están viendo los resultados.



"La idea de juego siempre se demora un poco y más cuando uno tiene tantos lesionados, Matías de los Santos se nos fue a mitad del torneo y yo creo que, cuando cambia tanto un equipo en torneo, es difícil plasmar las ideas tan rápido. Con el pasar de los partidos hemos entendido la idea de juego del profesor y yo creo que hoy en día nos hemos sentido más cómodos", finalizó