'Gabi' Fernández tiene un favorito: analizó la llave Millos vs América

Después de una gran campaña en el fútbol ecuatoriano con Olmedo, en el 2005, Gabriel Fernández aterrizó en Colombia para vestir la camiseta de Millonarios y así mismo empezar a escribir su propia historia.



Tal fue la influencia del argentino en el equipo azul de la capital que, hoy por hoy, sus goles y buenos partidos siguen siendo recordados con cariño por la hinchada azul, pues es considerado un ídolo de la institución.

Sin embargo, Millonarios no fue el único club de 'Gabi' en Colombia, el volante pasó por Real Cartagena, Junior, América de Cali y Deportivo Cali, lo que lo acredita como un conocedor del fútbol colombiano y voz autorizada para dar una opinión.



Gabriel Fernández habló con FUTBOLRED sobre el partido que se llevará a cabo este sábado en el Manuel Murillo Toro, de Ibagué, entre América de Cali y Millonarios.



El exvolante creativo palpitó este duelo entre azules y rojos que dará un cupo a la semifinal de competencia. Con sangre embajadora, pero con recuerdos en el escarlata, el argentino no solo dio a un favorito, sino que también analizó a los equipos.



"La realidad es que es un partido super importante porque se enfrentan dos equipos con mucha historia. Identificado con Millonarios y conociendo su historia, incluso, la de América también por haber pasado por ahí, el momento que está viviendo Millonarios es interesante, viene de ganar en el partido de ida; mientras que América viene de perder en torneo internacional en donde se genera también un cambio de entrenador.



"Si Millonarios mantiene el nivel y aprovecha la situación, puede ser importante para marcar la diferencia y clasificarse a la siguiente ronda, sabiendo siempre que son partidos distintos, son clásicos, son partidos importantes, hay jugadores con mucha jerarquía, pero el buen momento que vive Millonarios y algunas individualidades, les va a servir para pasar".



Millonarios vs América, un clásico del fútbol colombiano



"Es emocionante jugar en equipos importantes y, sobre todo, este tipo de partidos. Aún mucho más lo hace las circunstancias en las que se van a enfrentar, en donde se están jugado la clasificación. Esperemos que sea un buen espectáculo, más allá del momento que viva el equipo, este tipo de partidos son distintos a todos porque, claramente, son instancias finales con jugadores que están preparados para asumir este tipo de compromisos".



Salida de Juan Cruz Real



"Son momentos difíciles porque el equipo está con chances de pelear una clasificación. Son decisiones que toma una institución y son respetables, ellos sabrán los motivos. Ahora, a pesar la situación que vive América, también estos cambios generan cosas positivas. Cuando suceden este tipo de cosas, los jugadores se potencian con la expectativa de la llegada del nuevo entrenador.".



Favorito en la llave



"Con mucho respeto de haber pasado por ambos equipos, yo estoy muy identificado con Millonarios, así que esperemos que sea un resultado positivo para Millos y que lo podamos ver en la siguiente ronda".



¿Millonarios es candidato al título?

​

"Veo a un Millonarios de menos a más, con figuras pasando por buen momento y ojalá que eso lo pueda llevar al colectivo y que se logré el objetivo principal", finalizó.