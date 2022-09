Alberto Gamero le apunta a nivelar cargas en el plantel azul

Millonarios goza de buenos momentos en la Liga BetPlay. Con la victoria en el clásico, se ratificaron en el primer lugar, quedando cerca de la clasificación con 24 unidades en 10 fechas disputadas.



Ahora, el deber de Alberto Gamero, será el de buscar gestionar todo el plantel, para que los habituales descansen, recuperen energías y logren mantener un ritmo optimo en cancha, de cara a lo que será el remate del campeonato, pensando en Liga y Copa.



El estratega habló con el programa El Alargue de Caracol Radio, acerca del momento de su equipo, pensando en lo que será el remate del campeonato "Estamos trabajando mucho la cabeza de los jugadores, recordarles que, si hemos ganado y mucho, partidos, prestigio, identidad, orgullo, juego vistoso. Recordamos que en diciembre está el gran objetivo”.



Aprovechó para hacer un llamado, para la mejora del nivel en Liga BetPlay "Lo que siempre he querido es que todos los equipos en Colombia juguemos bien, luego tenemos que salir a copas internacionales y no nos va bien. Necesitamos que no solo Millonarios juegue bien y digan que no gana, necesitamos que todos jueguen bien".



"Necesitamos mostrarle al nuevo técnico de la Selección Colombia lo que hay acá, tenemos con qué. Para eso no podemos seguir diciendo que solo Millonarios juega bien, tenemos que jugar todos bien. Siento que me la lanzan solo a mí y la asumo" agregó sobre las opciones que puede tener Néstor Lorenzo, para escoger en la convocatoria.



"Tenemos que mirar cargas, viajes, partidos, para darle descanso y potenciar a los jóvenes. Pero el ritmo de los titulares no se puede mermar, porque deben llegar en buen nivel a los 8. Y queremos clasificarnos los más rápido posible" concluyó con el plan de trabajo, pensando en el remate de la Liga y de las semifinales y eventual final de Copa BetPlay.