Millonarios continúa ganando en la Liga BetPlay 2021. Este domingo venció 3-2 al Deportivo Pereira en El Campín y se trepó a la parte alta del certamen con diez unidades.

​

Al respecto, el entrenador Alberto Gamero habló sobre los aspectos a resaltar del partido, rendimientos puntuales de sus dirigidos y detalles a corregir.

Sensaciones del partido - Terminé con rabia porque era un partido que pudimos haber liquidado temprano. Hay que resaltar lo que hizo Pereira, pero nosotros nos dejamos complicar el partido y ellos aprovecharon eso. Tuvimos para tener un marcado tranquilo, 3-0 y no se hizo. Pero también estos partidos te dan una pauta de cómo fueron los goles: tiro de esquina y autogol. El equipo se defendió bien y de eso tenemos que aprender. Si te marcan dos goles no quiere decir que se hizo mal, hay que ver cómo se dieron.



Cambios - Lo de Guarín me parece fue muy bueno, pensamos que iba a durar 45 minutos y veo que resisitió. Salió por precaución para que no le fuera a dar una molestia por estar esforzándose. Hay cambios se hacen para cambiar el resultado o sostenerlo. El del 'Chicho' era para cambiarlo porque nos empataron y necesitábamos una persona que acompañara a Uribe. Afortunadamente hizo gol. El cambio de Kliver fue para reforzar la mitad de la cancha, el de Paz era faltando cinco minutos por los pelotazos. Me da felicidad por ganar, pero tengo la certeza de que hay cosas por corregir.



Difícil sostener el resultado - Si cuando ves que vas ganando un partido, el rival te somete en tu arco y no te deja salir, pues estas en problemas pero nosotros no. Cuando vamos ganando los partidos, todavía tenemos la posibilidad de hacer gol. Hoy los goles que nos hicieron fueron fortuitos, un tiro de esquina y una bola desviada. Esto no es de sostener. Importante que ganamos frente a un rival difícil, que corre, joven. A veces es bueno corregir ganando.



Victorias ajustadas - Nosotros tenemos en la cabeza partido tras partido y eso es lo más importante que tiene este grupo. Los equipos tienen que aprender a sufrir, mucho más en el fútbol colombiano porque encuentras equipos como lo que hizo Pereira hoy y eso es bueno para nuestro fútbol. Indudablemente nos está costando la definición, los partidos se ganan con goles, nosotros los estamos haciendo y estamos errando también; punto clave. El estado de ánimo de un jugador dentro de la cancha cuando pierde goles y oportunidades, pues el rival se crece y eso nos pasó hoy.



Altibajos del equipo - Baches lo tienen todos los equipos, yo no conozco un equipo que tenga 90 minutos sin baches. Lo que pasa es que hay algunos equipos que con el bache su rival les anota, como nos pasó hoy. La mayor parte del partido la tenemos con claridad, hay momentos que tenemos esos baches y el rival nos ataca. Esto es de corregir, quiero que mi equipo tenga esa regularidad y eso se logra con goles.