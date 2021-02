‘Todo estaba planificado para Guarín’: Gamero habló de las lesiones

Millonarios perdió el martes frente al Junior en Barranquilla, las lesiones lo mermaron por completo y le impidieron competir al 100% en un duelo que históricamente siempre le ha costado.



En conferencia de prensa, el entrenador Alberto Gamero habló sobre las dificultades que tuvo su equipo a lo largo de los 90 minutos y algunos detalles a resaltar para el futuro.

Balance del partido - Cuando se nos lesiona Guarín y entra Kliver (Moreno) seguimos bien. El equipo siguió bien porque el gol fue un doble rebote. Para el segundo tiempo, cuando sale (Diego) Abadia y entra (Ricardo) Márquez, y se lesiona, ahí sí se descompone el equipo en parte ofensiva porque tuvimos que poner a (Edgar) Guerra o Emerson (Rodríguez) por dentro siendo los dos extremos. Aun así llegamos y nos acercamos. No tuvimos la claridad para definir pero a mi el equipo me gustó, me encantó porque vinimos a jugarle al Junior mano amano. Uno se va triste por el resultado, pero lo que hicieron los muchachos me gustó. Era un partido para 1-0 o 1-1, merecimos un poquito mas.



Titulares vs suplentes - Indudablemente titular es titular, pero los que jugaron me dejaron tranquilo. La filosofía del equipo no se cambió. Intentamos hacer presión alta y juego de posesión. La idea no se cambió, el modelo no se cambió y perdimos un partido porque el fútbol es así. Hay que seguir trabajando y pensar en los otros partidos.



Salida de Fredy Guarín - No es que haya perjudicado, simplemente todo estaba planificado para que estuviera Guarín. Que tuviera media distancia, que generara con Silva y Pereira. Eso lo intentamos hacer, cuando entro Kliver también lo hizo bien. El primer gol es un rebote, ya en el segundo tiempo pensamos hacer un cambio más ofensivo y mucho más porque Kliver tenía amarilla. En una imprudencia podía dejarnos con diez hombres y por eso metimos a (Daniel) Ruíz para darle a Silva mayor libertad por dentro. Ahí me parece que pudimos emparejar un poco más el partido.