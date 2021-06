Gamero confirma bajas para semifinal de Liga: así está Millonarios

No dio nombres, pero Alberto Gamero confirmó que para el duelo de ida contra Atlético Junior tendrá algunas ausencias por covid-19 (se cree que son cuatro futbolistas: Juan Camilo Salazar, Elvis Perlaza, Harrison Mojica y Juan Carlos Pereira,), sumado a la lesión de Kliver Moreno, a la baja de Juan Pablo Vargas, quien estará con la Selección de Costa Rica, y a Emerson Rodríguez, quien debe pagar una fecha de suspensión.

Así, el estratega embajador confía en el trabajo que ha hecho con sus dirigidos durante el mes y 10 días de para, y espera obtener un resultado positivo en el calor de Barranquilla para cerrar la semifinal en Bogotá, en condición de local.



"Muchas bajas, pero en este Millonarios no vamos a cambiar la idea, cambiaremos jugador por jugador, los jugadores que van a estar, están trabajando con disposición. Los que no van a estar por lesiones y por covid, no es que no los necesite, pero estoy concentrado en los que están, con los 18 guerreros que estarán en Barranquilla", dijo el DT en rueda de prensa.

Gamero aseguró que ha hecho énfasis en el 'ritmo de juego' para que los futbolistas no sientan los días sin competencia, sabe que Junior atacará por la bandas como lo viene haciendo durante el campeonato, por lo que usará la presión alta para contrarrestar la propuesta del equipo tiburón.



"Este equipo siempre va a hacer presión alta, hemos enfocado muchos entrenamientos en la presión alta. Ellos tienen dos jugadores como Larry y Moreno, nosotros seguramente vamos a tener a Vega y Juan Camilo García, que tienen la potestad para salir a cortar a alguno de ellos... Cuando se va a defender, defendemos los once".



"El partido que perdimos en Barranquilla, este año, fue por un gol que nos hicieron de un descuido... Hay que tener tranquilidad, buen volumen ofensivo. Este equipo saldrá a buscar y proponer, que nos deje bien en la llave para terminar acá en Bogotá", precisó.



Ante las múltiples bajas, Gamero dejó entrever el equipo que parará en la capital del Atlántico. Se espera que Ricardo Rosales reemplace a Perlaza en la lateral derecha, Juan Camilo García sea el acompañante de Stiven Vega en la mitad de campo y Jader Valencia sea el encargado de cubrir la zona izquierda en este mismo sector de la cancha.