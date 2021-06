Millonarios, ilusionado: Mackalister Silva palpita duelo ante Junior

Con ilusión. Así se encuentran los jugadores de Millonarios previo al duelo de semifinales de la Liga frente a Atlético Junior, el cual se disputará este jueves 10 de junio en la ciudad de Barranquilla.

David Mackalister Silva, capitán y referente del equipo embajador, aseguró en rueda de prensa que el conjunto capitalino saldrá por la victoria en el juego de ida; no obstante, sabe de las fortalezas en ataque del cuadro tiburón, el cual viene en alza y buscará dar el primer golpe en la serie.



"Estamos mentalizados desde el inicio del torneo, esperamos que esta llave no sea la excepción. Es una llave muy pareja, dos equipos que les gusta atacar, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ir por un resultado para quedarnos con la llave. Ellos juegan por las bandas y toca contrarrestar", dijo.



Y añadió: "Es gratificante ver como todos estamos enfocados y ver cómo el sueño está a pesar de las circunstancias. Esperamos seguir soñando", precisó.



Sobre el clima en la capital del Atlántico, Silva le restó importancia y reiteró que lo importante es ir a plasmar la idea en el terreno de juego para lograr el resultado.



"No puede haber una preocupación individual, tenemos una preocupación grupal. Hemos estados muy atentos a lo que se nos ha informado, esperamos contrarrestar a Junior... El tema climático ya es conocido y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ellos. Cuando uno tiene un sueño y una ilusión hay que mantenerlo", concluyó.