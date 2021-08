¡Golpe de autoridad! Millonarios derrotó 2-0 al DIM en El Campín

Millonarios dio un golpe de autoridad en El Campín tras derrotar a Independiente Medellín por 2-0 en la sexta fecha de la Liga, en una noche mágica para Andrés Llinás, quien anotó el primer gol del partido y fue la gran figura del encuentro.

Con las novedades en la nómina de Juan Moreno, Felipe Banguero, Daniel Giraldo y Daniel Ruiz, Millonarios, aferrado a la posesión de pelota, jugó un buen primer tiempo y desde los primeros minutos avisó que se quería ir a los vestidores con la ventaja en el marcador.



Daniel Ruiz, con un fuerte disparo al minuto seis, fue el primero en encender las alarmas en el arco de Andrés Mosquera Marmolejo. DIM, con Agustín Vuletich y Diber Cambindo en punta, intentó atacar los espacios del azul, pero su propuesta ofensiva fue mínima en los primeros 45.



Sobre el minuto 20, Fernando Uribe tuvo la primera oportunidad clara del partido. Una buena jugada colectiva por sector derecho dejó al delantero pereirano solo frente al arco, pero su remate apresurado se fue por un lado del arco rival.



Sin embargo, la recompensa ante el buen juego llegó, y en el minuto 29, Millonarios abrió el marcador en El Campín. Andrés Llinás hizo efectiva la famosa ley del 'doble cabezazo en al área es gol' y, tras un tiro de esquina lanzado por Mojica, con un previo cabezazo de Mackalister Silva en el segundo palo, el central entró con libertad por el primer poste y con su cabeza rompió el cero en la fría noche bogotana.



Hernán Darío Gómez se dio cuenta de las falencias de su equipo y para el segundo tiempo metió mano del banquillo con tres cambios. Entraron Leo Castro, Vladimir Hernández y Jean Pineda, para cambiarle la cara al equipo y buscar el empate del partido.



Justamente, fue Castro el que mejor se acomodó en la cancha y, en los primeros quince minutos de la segunda mitad, generó peligro en el pórtico defendido por Juan Moreno. Medellín mejoró; Millonarios bajó el ritmo.

En el minuto 80, Alberto Gamero realizó el primer cambio en Millonarios para manejar el resultado en el último tramo del partido. El estratega azul le dio paso a Juan Carlos Pereira y sacó a Mojica para armar una línea de tres de contención y no dejarle espacios para la visita.



Medellín, con un Vladimir activo, pero con pocas opciones en el ataque, metió a Millonarios en su campo en los últimos minutos generando mayor riesgo. No obstante, el azul no se dio por vencido y en un contrataque letal en el minuto 90, liquidó el partido. Llinás transportó y se vio beneficiado de una torpeza defensiva, para dale el balón a Silva, quien esperó a Uribe y lo asistió, ante el achique de Mosquera, para anotar el segundo tanto del encuentro.



Con la victoria, Millonarios llega a 13 puntos y es segundo en la clasificación después de Atlético Nacional. Por su parte, DIM está en la casilla 12 y sigue generando muchas dudas.