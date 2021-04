Miguel Borja por la ley del ex: ya sabe qué es marcarle a Santa Fe

Desde que llegó Miguel Ángel Borja volvió su recuerdo tras lo hecho en Nacional, Cortulua y Santa Fe. Sin embargo, en el cuadro cardenal el recuerdo no es el mejor, no logró mostrar el potencial y tuvo que salir al conjunto corazón del Valle donde tuvo el punto de inflexión en su carrera.



Y es que en todos los equipos que ha jugado, ha cumplido en más de una ocasión, como buena cábala, la ley del ex.



A Santa Fe ya le ha marcado y en fases finales: en 2016 – I con el Cortulua en cuartos de final marcó tres, dos en el juego de ida y uno en el estadio El Campín. Pero en ese 2016 el león bogotano volvería a sufrir al que sería el rey de América. En las semifinales de la Copa se fue de doblete en el juego de vuelta, está vez, con Atlético Nacional.

Con Junior ya sabe qué es marcarle a Santa Fe, en el todos contra todos de este semestre les anotó al primer minuto, duelo que se disputó en el Metropolitano y que terminó en igualdad a un tanto. Un dato que puede dejar tranquilos a los aficionados del tiburón, que pueden confiar en Miguel Ángel Borja como garantía en ataque ante Santa Fe.