Miguel Ángel Russo no se olvidó de Millonarios: ‘le tengo fe en Copa’

Miguel Ángel Russo está en el recuerdo de la afición de Millonarios. El argentino actualmente está en Arabia Saudita, al comando de Al-Nassr, luego de su salida de Boca Juniors. El estratega habló con el Vbar de Caracol Radio, recordando lo logrado con los azules, analizando el presente en Libertadores, Andrés Román y de la Selección Argentina.



Adaptación a Arabia Saudita: Somos muy distintos, como países. Involucrando a Sudamérica. Es un fútbol que no tiene base de formación, por más que les guste mucho, hay muchas diferencias en las costumbres, la religión. Uno se acomoda. El fútbol mueve, en Arabia son apasionados al deporte, no al nivel de los latinos. Hay muchas diferencias. Reciben mucha información de Europa, África. Son conceptos distintos. Es una experiencia buena para mí, nos tocó tomar un equipo que estaba noveno y lo llevamos al segundo lugar.



Nivel de Millonarios contra Fluminense: La diferencia entre Brasil y el resto de Sudamérica es grande. Es un fútbol de mucho nivel, con jugadores de jerarquía, aquellos que están en Europa. Las finales son brasileñas. Esto arranca, le tengo fe a Millonarios, le deseo que le vaya bien. A medida que pasan las fases de Copa se van reforzando. Hay una cantidad de jugadores importantes.



Mientras nosotros tenemos problemas, se abren los mercados. Ellos van trayendo y marcan la diferencia. A Millonarios le deseo que le vaya siempre bien y que pueda pasar de fase.



Mensaje a la afición y a los jugadores: Deseo que a Millonarios le vaya bien, que gane y pase de ronda. Que disfrute, jugar Libertadores es muy importante, más para Millonarios. A veces hablo con los chicos y quiero que les vaya bien, es una experiencia única y que disfruten mucho.



Posibilidad de regresar a Millonarios: Tengo respeto por el entrenador que está. Vivo el día a día, soy respetuoso de las situaciones, la gente y las personas. Tengo un gran cariño a Millonarios, por su gente. Hoy no está bien que diga que quiero esto o lo otro.



Posible llegada a la Selección Argentina: Eso puede ocurrir, me han tocado esas situaciones. El estar cerca de Argentina, pero por algunas cosas no se dan. Cada una cosa que se dice se hace un mundo, no es tan simple.



Conversación con Andrés Román: Estuve al tanto de los estudios posteriores. Apenado por lo que pasó en Boca y contento porque va bien. Cuando puedo lo saludo, le deseo lo mejor. Lo principal es la salud. Que esté bien y en la Selección me pone contento, lo aprecio mucho como persona.



Salida de Boca: Son cosas normales, en el fútbol hay muchas aristas. Tampoco pensaba que podía estar acá y se da. Mi vida es de vértigo, me tomo la calma para pasar lo que ha salido. A nadie le gusta irse, luego hago mis análisis.