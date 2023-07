Wilson Morelo, a corazón abierto: así fue nostálgico adiós a Santa Fe

A través de sus redes sociales, Wilson Morelo se despidió de Santa Fe y su hinchada este viernes. Aunque tenía contrato por seis meses más, el delantero arregló su salida y en busca de protagonismo, jugará en 2023-II con Águilas Doradas.



El jugador de 36 años no se sintió valorado en la institución y prefirió buscar nuevos aires. Ante el interés del equipo antioqueño decidió a dar el 'SÍ' y llegaría a su octavo club en el fútbol colombiano.



"La decisión viene de parte de él (DT). Yo soy maduro y si no soy querido o valorado, prefiero dar un paso al costado, obligado a eso. Águilas me venía buscando desde hace mucho rato y el Presidente siempre me quiso tener", dijo en Win Sports.

A través de sus redes sociales, Morelo dejó claro que este es un "hasta pronto" pues espera volver en algún otro momento a Santa Fe. "Primero quiero agradecer a Dios, he culminado una etapa en mi carrera, esto no es un adiós, es un hasta pronto porque volveré. Gracias a la hinchada del León por estar, nos volveremos a ver, soy un hincha más, marcaron mi vida y mi familia. Los quiero y nunca dejen de creer ¡Vamos Santa Fe!".