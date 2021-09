‘Es la oportunidad para salir de este bache’: Mosquera Marmolejo

Un sabor agridulce para Andrés Mosquera Marmolejo en su último partido contra Deportivo Cali. El arquero poderoso superó los 300 juegos como profesional y aunque fue una alegría de llegar a esa marca, la dolorosa eliminación en la Copa Colombia dejó un sinsabor que deberán superar en el camino que les queda en la Liga, donde Independiente Medellín buscará romper esa mala racha de cuatro eliminaciones consecutivas.



“Agradecido con Dios, con mi familia y con la institución por todos estos momentos en mi carrera. Unos buenos, otros no tanto, pero que siempre me han apoyado, no ha sido fácil, pero debemos salir adelante”, expresó Marmolejo.



Además, “ya le hicimos el duelo al partido contra Cali, queríamos pasar de ronda, volver a repetir el título de la Copa, no se nos dio, pero ya debemos pensar en Santa Fe. Estamos necesitados de puntos y este partido es la oportunidad para salir de este bache que estamos viviendo y con trabajo podremos salir adelante”.



En cuanto al próximo rival, Andrés comentó que “Santa Fe cambió de técnico, han mejorado en su juego, consiguiendo resultados importantes, sumando puntos. Nosotros estamos mentalizados en que tenemos una oportunidad para sumar tres puntos y acercarnos entre los ocho. Sabemos la importancia que tienen ellos en la pelota quieta, es muy fuerte en la elaboración de juegos con delanteros de mucha movilidad y para nosotros es mentalizarnos, estar tranquilo y con nuestra capacidad, ir a buscar el resultado”.



Finalmente, Marmolejo describió lo que deben hacer para enderezar el rumbo en un semestre tan irregular. “No podemos desconfiar el uno del otro, estamos bien conformados, tenemos un cuerpo técnico muy capacitado, mucho liderazgo y mucho recorrido, pero eso debemos demostrarlo partido a partido y en cada momento mostrar porqué estamos en el Medellín”.



[Plantel Profesional⚽]



🥅 300 veces bajo el arco

🔴🔵 57 partidos como titular en el Club

🏆 2 veces campeón



El “Varón” fue reconocido en sus 300 encuentros como profesional el jueves

Por más partidos con atajadas increíbles y confianza en el arco.

¡Te queremos mucho #Marmo! pic.twitter.com/80HjK0rciu — DIM (@DIM_Oficial) September 3, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8