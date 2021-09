Duelo de necesitados: Medellín y Santa Fe buscan acercarse a los ocho

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 3 de la tarde a Independiente Santa Fe, por la octava fecha en la Liga II-2021. Duelo de equipos necesitados de puntos en el Atanasio, por el lado del poderoso, sin público por la fecha pendiente de sanción, enfrentará al equipo cardenal que va por la recuperación en el campeonato. Ambos equipos requieren ganar para no perderle pisada a los que están dentro del grupo de los ocho.

Varias novedades tienen en la nómina de Medellín para este encuentro, Juan David Mosquera será titular en lugar de Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno superó las molestias físicas y sería inicialista en lugar de Didier Bueno. Posiblemente esté David Loaiza, aunque se encuentra con una fractura, volvería Agustín Vuletich como único delantero en punta, mientras que Juan Pablo Gallego también sería inicialista, el volante juvenil se encuentra muy bien físicamente y confía en conseguir el resultado.



“El grupo en estos momentos se encuentra fuerte, unidos, estamos concentrados en la Liga. Queremos comenzar la senda ganadora, sumar y acercarnos a los primeros puestos de la tabla. En estos tiempos difíciles es donde nos damos cuenta lo unidos que debemos estar”, detalló.



Además, “el cuerpo técnico dio vuelta a la página, nos dice que nos concentremos en el campeonato, es una estrella importante que queremos conquistar. Ojalá podamos darle esa alegría al profesor (Hernán Darío Gómez)”.



Sobre el rival, Gallego declaró que “Santa Fe es un rival directo, complicado, tiene una mala racha y en cualquier momento puede subir, se nos viene un gran duelo y estamos preparados para afrontar este partido”.



El juvenil habló sobre esos problemas físicos que lo marginaron de los últimos partidos. “En lo personal, estoy muy bien físicamente, me he recuperado de gran manera. Ojalá pueda tener la oportunidad de jugar y competir de gran manera”.



Finalmente, habló sobre la labor de los veteranos con jóvenes como él. “Es un privilegio contar con compañeros tan talentosos, están pendientes de mí, recibo sus consejos y esperamos juntarnos en la cancha y generar peligro en el arco rival. Me imagino volver a marcar, ahora en Liga, es un sueño hacer goles como jugador profesional”.



Datos entre Independiente Medellín y Santa Fe

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Santa Fe se enfrentaron en 218 oportunidades, el saldo es de 77 triunfos para el DIM, contra 80 de los cardenales, mientras que 61 juegos terminaron empatados. En cuanto a goles anotados, el poderoso convirtió 293 y recibió 298.



Independiente Santa Fe no recibió goles en los tres últimos partidos frente a Independiente Medellín en Primera División (dos victorias, un empate). Es la segunda vez en el Siglo XXI que Santa Fe que no le marcan goles en tres partidos consecutivos frente a ese adversario en el torneo. La anterior fue entre 2010 y 2011 (dos victorias, un empate).



Independiente Medellín no perdió en los últimos 12 partidos como local en Primera División (cuatro victorias, ocho empates). Su última derrota en casa fue el año pasado, en su último partido en esa condición de 2020: 1-2 frente al Deportivo Pereira.



Santa Fe anotó goles en cada uno de sus últimos nueve partidos como visitante en Primera División (tres victorias, tres empates, tres derrotas), igualando su mayor racha de partidos consecutivos anotando fuera de casa en el torneo en este siglo sucedida entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 (cuatro victorias, cinco empates).



Independiente Medellín realizó 22 de las 35 substituciones posibles durante las siete fechas de la actual Liga II-2021. Es el número de cambios en el partido más bajo de todos los equipos de la competencia (lidera América de Cali con 34 de 35).



La única victoria de Independiente Santa Fe como visitante en el torneo (vs. Millonarios) coincidió con el partido que menos remates tuvo el equipo: fueron solo seis cuando promedia 13.9 por juego.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Juan Carlos Díaz, Juan Pablo Gallego, Javier Reina; Vladimir Hernández, Edwar López, Agustín Vuletich.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 3:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Diego Ruiz (Meta).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8