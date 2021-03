Germán Cano palpita con el clásico: 'Siempre he respetado a Nacional'

Este sábado en charla con El Carrusel de Caracol Radio, el goleador histórico de Germán Cano, quien recientemente descendió en Brasil con el Vasco da Gama, se refirió al nuevo clásico antioqueño (duelo 304 por Liga). Independiente Medellín será local frente a Nacional y el argentino guarda grandes recuerdos.

"Todos los clásicos los tengo grabados. El poder disputarlo es lo que más me queda, estar con la hinchada del rojo", dijo Cano quien además habló del respeto que le tiene al rival de patio: "siempre he respetado a Nacional, así como respeto a todos los rivales que enfrento".



Su consejo para la plantilla del 'Bolillo' Gómez, que este sábado vivirá la edición 318 del clásico paisa, es que disfruten porque "nunca se sabe cuándo será el último". Cabe recordar que en febrero de 2020 fue la última vez que ambos se midieron en el Atanasio Girardot, cuando igualaron 1-1, con tantos de Jefferson Duque y Leonardo Castro.



Cano, el goleador histórico del DIM, continuó: "no sabía que mi clásico era el último, pero hoy que estoy lejos se me vienen a la mente los recuerdos de los clásicos. Nada más lindo que vivir un partido de estos en Medellín. Siempre he dicho que quiero terminar mi carrera en el Medellín, eso sigue en pie. Esperemos que sea cuando Dios lo disponga".



Finalmente, contó que no solo recibe mensajes de hinchas del poderoso, aficionados verdolagas también le escriben para felicitarlo. "Siempre recibo buenos mensajes de los hinchas del Medellín, de los de Nacional también. Eso me hace pensar que hice las cosas de gran manera en Colombia".