¿Qué final tendrá? Ortega insiste en jugar con Cali así sea gratis

Deportivo Cali vive días difíciles por cuenta de la tensa relación entre la afición y los miembros del equipo. En una misma semana han ocurrido dos episodios, el más reciente fue este sábado cuando integrantes de la barra ingresaron a la cancha donde entrenaba la plantilla profesional para increpar a los jugadores.



En medio de tantas reacciones por lo ocurrido, un periodista de la ciudad de Cali se aseguró que Michael Ortega recibiría la oportunidad para jugar este año con el azucarero. Otro sector de la prensa en Cali desmintió esta versión.



Cabe destacar que el volante ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a jugar así sea por un mínimo e incluso gratis con el verde vallecaucano, en el que jugó entre 2009 y 2010. En una entrevista con Caracol Radio dijo que pese al ofrecimiento no recibió una respuesta positiva.



Felipe Espinel, periodista de Zona Libre de Humo, aseguró en su cuenta de twitter que "No es verdad por ahora que el Deportivo Cali esté pensando en inscribir a Michael Ortega para este campeonato. Por ahora eso no es real y me dicen que las inscripciones ya se cerraron", todo esto después de un trino de Charles Bermúdez, del programa radial La banda deportiva, quien aseguró que Ortega recibiría el sí en las próximas horas.



Ortega recibió un espaldarazo del club para ponerse a punto y por eso le permitieron entrenarse con el equipo. No juega desde junio de 2020 cuando dejó al Omonia, en Chipre, y con el pase en sus manos decidió apostarle al azucarero. Sin embargo sigue sin recibir la respuesta que tanto espera.