¿Por qué tanto enojo, Máyer? No se guardó nada y habló del Cali

En charla con El Corrillo de Mao, Máyer Candelo, exjugador del Deportivo Cali, se refirió a la actualidad del equipo que recientemente cayó (1-0) de visita frente al Atlético Bucaramanga.



El entrenador que es hincha confeso de los azucareros no ocultó su preocupación porque después de ser líderes durante varias jornadas, ahora son sextos, y tienen la clasificación en vilo. Tienen cuatro jornadas para asegurarse en los ocho (Pasto, Equidad, Nacional y Millonarios).

"No ha sido el mejor rendimiento esta temporada, a pesar que el Cali iba primero y estaba tranquilo. Lleva muchos empates y una que otra pérdida y los equipos lo han pasado. No le ha dado para que esa solidez del comienzo siguiera fluyendo y se ha ido quedando. No ha sido fácil para ellos esa situación. Cuando no se gana empieza a haber intranquilidad y desconfianza, eso hace difícil que se vuelva a levantar", reconoció Candelo, quien vistió la camiseta del Deportivo Cali en cuatro oportunidades.



"Nosotros no somos un equipo goleador. Tenemos jugadores buenos pero no son goleadores y eso hay que saberlo diferenciar. En el Tolima hicieron goles porque es un equipo diferente, con jugadores veloces, fuertes y físicos. Cali toda la vida ha sido de proponer juego y tener posesión de la pelota. Hoy se ha perdido todo eso. Antes tenían una fortaleza y era que nos les hacían goles, pero ahora les hacen muy fácil", dijo haciendo referencia a los atacantes Angelo Rodríguez y Marco Pérez.



Máyer continuó su balance de la temporada y agregó que "nosotros no le ganamos a los grandes sino a los limitados, como Jaguares en la primera fecha, Patriotas, Chicó, y esos fueron los que nos dieron un colchón en cinco o seis fechas. Hasta ahí llegó la hora buena en el campeonato".



Candelo, quien dirigió a Cortuluá hasta 2019 y que llegó a ilusionar con liderar el proyecto deportivo en Cali, lanzó una fuerte crítica a los jugadores (especialmente los canteranos).



"Había sentido de pertenencia, había hambre de gloria y ganas. Hoy el jugador tiene las cosas muy fáciles. A los 15 años ya andan en un carro, porque el club se lo ha dado o el empresario. El jugador debe valorar y entender que debe esforzarse más. En el tiempo de nosotros, casi todos éramos hinchas del Cali, empezando por ahí. Había un sentimiento y un amor propio, nosotros amábamos jugar", dijo.



Y finalizó: "Es feo comparar, pero es la realidad de lo que se vive hoy. El jugador de ahora lo hace pensando en que lo vendan, pero no le han dejado nada a la institución. No tienen la mentalidad de salir a la cancha como debe ser y decir defiendo estos colores con el corazón, y esperaré lo que me llegue".



Deportivo Cali jugará el próximo lunes frente a Deportivo Pasto, en Palmaseca, y allí buscará recomponer su camino para defender su lugar en los ocho. No ganan desde la fecha 7 cuando superaron en Barranquilla al Junior. Desde allí, el elenco caleño ha sumado cinco empates y dos derrotas.