No brilló, pero fue poderoso: Medellín venció 0-1 a Jaguares

Deportivo Independiente Medellín venció 0-1 a Jaguares de Córdoba, por la novena fecha en la Liga II-2021. El equipo rojo de Antioquia consiguió su segunda alegría en el campeonato, a pesar del flojo nivel desplegado en la cancha y con los errores del cuerpo arbitral encabezados por Mario Herrera, quien no sancionó tres posibles penales y su asistente no validó un gol legítimo para el local. El gol poderoso fue de Leonardo Castro en el tramo final del encuentro.

El conjunto antioqueño comenzó bien, pero terminó en problemas defensivos y de marca. Al minuto 11, Vladimir Hernández remató la pelota de fuera del área, pero la pelota se fue muy suave al arco de Pablo Mina. El conjunto rojo fue perdiendo el control de la pelota y al minuto 19, Andrés Rentería acercó a Jaguares por primera vez en el partido, pero controló el arquero Andrés Mosquera Marmolejo.



Sobre el minuto 24, Eduardo Sosa insistió de media distancia, pero nuevamente controló Andrés Mosquera Marmolejo, quien estaba mostrando un buen nivel en el día de su cumpleaños. Jaguares seguía insistiendo, siendo un equipo aplomado y aprovechando las ligerezas que cometía el visitante en la zona medular.



Medellín recuperó la pelota y al minuto 26, tras un tiro de esquina cobrado por Javier Reina, Adrián Arregui sobre el corazón del área, cabeceó la pelota, pero esta se fue desviada del arco ‘felino’.



El juego se tornaba de ida y vuelta, donde Medellín tenía el control de la pelota, pero no sabían cómo actuar con ella. Al minuto 29, Andrés Rentería se animó al arco y nuevamente controló Andrés Mosquera Marmolejo, quien poco a poco se convertía en figura.



Sin embargo, las últimas jugadas del primer tiempo fueron para el poderoso, con un remate desviado de Eduar López al minuto 36 y al 45 de Agustín Vuletich con golpe de cabeza, tras un centro al área, pero la pelota se perdió por el lado derecho de la portería.



En la etapa complementaria, Medellín se arrimó al arco local a través de Adrián Arregui, pero Mina volvía a ganarle el duelo. Sobre el minuto 3, una incursión por izquierda de Andrés Rentería no logró definir tras ser derribado por Andrés Cadavid. Pese a la falta clara del zaguero antioqueño, el árbitro Mario Herrera decidió no sancionar la falta.



Los de Montería se mostraban mejor en el juego, pese a no controlar la pelota. Su intención era presionar en campo contrario y hacer transiciones rápidas. Sobre el minuto 9, Leonardo Castro ingresó en lugar de Vladimir Hernández quien se estaba quejando por molestias físicas.



Nuevamente el juego se tornaba de ida y vuelta, donde Jaguares era un equipo con más llegadas sobre el arco rival, al minuto 18, un desborde desde el sector derecho derivó en un remate de Pablo Rojas cruzado y desviado sobre el pórtico de Marmolejo. Al 19, una falta sobre Rentería dentro del área que era posible penal, pero el juez Herrera no la sancionó, ante la protesta de los jugadores cordobeses.



Tanto lo insistió Jaguares, hasta que al minuto 22, Israel Alba definió sobre el sector izquierdo, venciendo al arquero del DIM, pero el juez de línea Jhon León anuló la anotación, por la posición adelantada de Andrés Rentería. Aunque el ex San Lorenzo y Nacional no intervino en la jugada, siendo un error del juez de línea, pero como no hubo VAR en este partido, la decisión se mantuvo y el gol fue anulado.



Al minuto 25, Medellín efectuó dos cambios, salieron los argentinos Adrián Arregui y Agustín Vuletich, e ingresaron Juan Carlos Díaz y Diber Cambindo. Sobre el minuto 28, Andrés Rentería por el sector derecho remató con fuerza, pero controló Marmolejo, siendo la figura del DIM en el partido. El arquero poderoso ha estado atento. Tras el rebote que concedió el ‘1’ del visitante, la pelota le rebotó en la mano a Andrés Cadavid, pero el árbitro Herrera no sancionó nada.



Al minuto 33 y tras una jugada colectiva entre Javier Reina, Diber Cambindo y Leonardo Castro, el delantero caucano puso al frente al poderoso, quien no pasaba un buen momento en el partido, pero que logró definir una de las ocasiones generadas.



Tras el gol, Jaguares realizó una nueva variante al minuto 35, ingresando Juan Sinisterra en lugar de Andrés Rentería. Los otros cambios del equipo local fueron el de Mauricio Castaño por Yulián Anchico, Maicol Balanta por Wilder Guisao, ambos al minuto 16, José Lloreda por Eduardo Sosa al minuto 20.



Sobre el final, ingresó Leiton Jiménez en lugar de Didier Bueno, afectado por problemas físicos. El zaguero retornaba al fútbol colombiano, tras varios años en el fútbol mexicano. Al minuto 44, un pase en profundidad de Reina, le quedó a Castro en el sector derecho, pero su remate cruzado fue desviado por el arquero Pablo Mina. En tiempo de descuento, Nelino Tapia tuvo el empate para Jaguares, pero su remate fue desviado sobre el arco poderoso.



En la próxima fecha, Jaguares visitará el próximo sábado al América de Cali. Mientras que el Deportivo Independiente Medellín recibe en el Atanasio, el próximo viernes al Once Caldas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8