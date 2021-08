Víctor Moreno, con objetivos claros: “Empatar no es una opción”

Poco a poco suben las emociones para el partido de este sábado entre Deportivo Independiente Medellín contra América de Cali, sin dudas uno de los clásicos de la quinta fecha en la Liga colombiana II-2021. Víctor Moreno será el encargado de darle solidez y equilibrio a la defensa poderosa, el zaguero tiene el objetivo de mantener el cero en su arco y aportar al ataque rojo contra los ‘escarlatas’.



"Tuvimos una semana larga de trabajo para fortalecer esa parte ofensiva, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. Cuenta con grandes jugadores, son muy contundentes, pero nosotros debemos estar enfocados en nuestro trabajo defensivo y concretar arriba", resaltó Moreno.

En cuanto a este juego, el ex Atlético Huila opinó que "todos los partidos son diferentes, ahora nos vamos a encontrar un rival que nos va a salir a buscar, tendremos más espacio para poder atacar. Somos fieles a nuestro trabajo y eso nos ayuda para aplicar más fácil nuestra idea de juego. Tenemos una linda oportunidad para el despegue, nos ha faltado concretar, el partido va a ser muy abierto con dos equipos que irán al frente".



Sobre lo que deben hacer en el trámite del compromiso, Víctor comentó que "hacemos mucho énfasis en defensa, respaldar al ataque, ser muy cortos entre las líneas. El trabajo ha sido muy bueno, estamos muy cerca de ganar y esperamos el sábado que podamos lograrlo ante un gran rival como América. Empatar no es una opción".



Analizando los cambios de estructura en un partido como el visto frente a Once Caldas en Copa, donde iban ganando y alcanzaron a tener cinco defensas, Moreno explicó que "son circunstancias del partido, si se va ganando, podríamos cambiar el módulo para cerrar el partido".



Finalmente, Víctor señaló que "esto es fútbol, por más que se trabaje, el rival se prepara para atacarnos. De una u otra manera lo único que importa son los resultados, tenemos que salir a atacar y en la parte de atrás venimos consolidando el trabajo del semestre pasado y es ser muy sólido".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8