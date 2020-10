Jesús David Murillo explicó las razones por las cuales deja Medellín

Lleno de sentimientos por su partida y con la esperanza de conseguir más metas en el fútbol norteamericano, Jesús David Murillo habló mediante un video en los canales oficiales del Deportivo Independiente Medellín, donde explicó las razones por las cuales se va del equipo tras disputar 114 partidos y haber marcado ocho goles.



“Es una decisión difícil, donde estaba en juego mi carrera. Es una bonita oportunidad para mí, para mi familia, de poder competir por fuera de mi país. Desde hace mucho tiempo venía buscando una oportunidad como esta en lo deportivo y en lo económico va a ser muy importante para mí. Era el momento y no podía dejarla pasar. Me voy triste, pero se que por los sueños debo luchar”, destacó.



Sobre la ausencia esta semana a los entrenamientos, Jesús David expresó que “fue una decisión personal, para que la institución viera la propuesta, sé que estuvo mal, pero era la única opción para que pudieran aceptar la petición de irme a buscar mis sueños. Mi familia necesita, es una mejoría en lo económico y en lo deportivo, quiero seguir buscando más metas. Les pido disculpas, no fue la manera adecuada pero ya se tomó esa decisión”.



El central que fue capitán en el partido contra Caracas por Copa Libertadores, indicó que, frente a su decisión “el club no quedó a gusto, porque era una decisión muy difícil, más en este momento. Pero quería que se pusieran en mis zapatos porque era una oportunidad única para seguir creciendo. Mi familia y yo vamos a estar agradecidos por siempre”.



‘Chucho’ Murillo declaró que aparte de esta propuesta de Los Ángeles Fútbol Club, “hubo entre dos a tres ofertas (una habría sido de Boca Juniors de Argentina), fue muy duro rechazarlas, pero sabía lo que nos estábamos jugando. Pero esta oportunidad no podía dejarla ir, no sabía si iba a volver a aparecer en mi vida. Sé que no fue en el momento correcto, pero ya está y ahora queda seguir adelante”.



El jugador les dedicó unas palabras a sus compañeros del equipo y espera que puedan enderezar el rumbo en la Liga y defender el título en la Copa Colombia. “Agradezco a mis compañeros, me ayudaron a crecer en lo personal y en lo deportivo. Los voy a extrañar, por su apoyo en cada entrenamiento, en cada partido y fuera de la cancha. Sepan que siempre tendrán un amigo y los llevaré por siempre en mi corazón”.



Finalmente, habló de los fanáticos rojos y les pidió que entendieran esta decisión que tomó, además prometió volver en un futuro. “A los hinchas les agradezco por cada apoyo en cada partido, por la confianza y permitirme sentirme en casa. Me voy triste por partir, pero son cosas que pasan en el fútbol, estoy buscando mis sueños, voy a seguir como un hincha más. Ha sido muy difícil para conseguir esta nueva oportunidad y espero algún día volver con más fuerza para alcanzar más objetivos con el equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8