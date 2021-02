DIM, en busca de afianzarse en Liga: recibe en el Atanasio a Chicó

Deportivo Independiente Medellín recibe este miércoles, desde las 6:05 de la tarde a Boyacá Chicó por la séptima fecha en la Liga colombiana I-2021. Luego de conquistar la Copa Colombia e imponerse frente a Jaguares, el poderoso buscará su cuarta victoria en el campeonato que le permita acomodarse en la tabla de posiciones, enfrentando a un conjunto ‘ajedrezado’ que no pasa su mejor momento en el torneo.



El poderoso sigue con el sabor del triunfo en la Copa Colombia y confía que ese impulso le sirva para encaramarse en la Liga, los dirigidos por Hernán Darío Gómez mantienen la base y salvo dos novedades, el conjunto antioqueño mantiene el esquema que le hizo vencedor la semana anterior contra Deportes Tolima.

En cuanto a las novedades, el uruguayo Alexis Rolín superó su problema en el sóleo y posiblemente sea inicialista en lugar de Víctor Moreno quien se desgarró y estará por fuera un par de semanas. Edwin Mosquera ingresa a la convocatoria y sería una alternativa para marcar diferencia en la etapa complementaria.



El volante David Loaiza con perfil bajo, ha venido ganándose un lugar en el esquema del ‘Bolillo’. Con trabajo y disciplina, el volante se está convirtiendo en uno de los mejores en su posición. "Me siento cómodo, feliz en esta institución. Sabemos que estamos conformando un proceso, nos falta un poco mejorar en la salida para no sufrir tanto en los partidos".



Además, Loaiza indicó que "tenemos metas a corto, mediano y largo plazo. La Copa ya pasó, ahora sigue la Liga y es en donde nos vamos a enfocar para sumar y ponernos en la parte alta de la tabla. Con el orden, los rivales se les hace más difíciles. En el medio, cuando encuentro el auxilio de compañeros como James Sánchez, Javier Reina, siento un buen respaldo y lo que pide el técnico es que seamos agresivos".



En cuanto al rival, David remarcó que "Chicó es un equipo que, aunque no ha logrado los resultados, no juega mal. Es un equipo fuerte en el uno contra uno, con jugadores veloces. Es clave la dinámica y movilidad en el juego, cuando los compañeros hacen esa fluidez, es más fácil jugar. Si tenemos la pelota y desgastamos al rival, es positivo para conformar un buen ataque".

Datos entre Independiente Medellín y Boyacá Chicó



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Boyacá Chicó se han enfrentado en 33 ocasiones, de los cuales el poderoso ganó 10 contra 13 de los boyacenses y 10 empates. Los antioqueños anotaron 33 goles frente a 41 de los ‘ajedrezados’.



Independiente Medellín perdió solo uno de sus últimos cinco partidos de Primera División (tres victorias y un empate); había perdido cuatro de los cinco anteriores (una victoria). Los rojos han tenido solo 56 toques en el área rival; es el mínimo de la Liga I- 2021, junto a América de Cali, que ha disputado dos partidos menos.



Boyacá Chicó venció 1-0 a Independiente Medellín en su último enfrentamiento en Primera División, luego de seis juegos sin poder ganarle (dos empates y cuatro derrotas); no lo vence en dos duelos seguidos desde 2012. Los tunjanos acumulan 11 partidos sin ganar en Primera División (un empate, 10 derrotas), y no ganó ninguno de los últimos 20 como visitante (dos empates, 18 derrotas); su último triunfo fuera de casa en liga fue en septiembre de 2018, frente a Leones.



Ningún jugador de Boyacá Chicó ha intentado más de cinco remates en la Liga I-2021; esto no le ocurre a ningún otro equipo en el torneo.





Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, James Sánchez, Javier Reina, Matías Mier, Robert Harrys; Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8