Mayer advierte a Teo Gutiérrez: ‘Más que talento, necesito compromiso’

Mayer Candelo se tiene fe y quiere darle la vuelta a la situación del Deportivo Cali. El director técnico azucarero ha asumido para devolverle la jerarquía al equipo, pero para eso necesita jugadores de mucho compromiso para sacar adelante la realidad del club.



Sin embargo, no ha podido contar con hombre de experiencia, como Guillermo Burdisso o Teófilo Gutiérrez, quienes pueden inyectarle experiencia al grupo.



Justamente, Candelo habló de Teo Gutiérrez, quien debe echarse el equipo al hombro, pero se fue expulsado en el primer juego de Mayer como entrenador.



“Cada día estamos intentando ayudarle para que aporte su condición. Nadie va a desconocer su talento, pero esto muchas veces no solo es talento sino compromiso, responsabilidad, trabajo a diario. Tengo 30 jugadores. No nos sobra nada pero vamos viendo quién está mejor en el momento (…). Teo viene de una expulsión, tiene que entrenarse mejor. Estamos buscando ponerlo a un mejor punto física y futbolísticamente”, dijo Candelo en declaraciones a ‘La Banda Deportiva’.



Luego, Mayer tiró una frase que sirve de advertencia para el delantero barranquillero: “Yo no necesito a Teo, yo necesito al que esté comprometido con Deportivo Cali. El que esté comprometido es bienvenido en mi equipo. Así como le entrego las llaves a todos, se las quito también. Este es un tema de respeto mutuo, de compromisos, de trabajar todos los días, de ayudarnos porque nadie está desconociendo las condiciones de él. Todos sabemos de su talento, de su magia, de su experiencia, pero necesitamos el compromiso de todos”.



Para el técnico del Cali, Teófilo “es uno más, como cualquiera”. “Lo digo en este momento, no por ego ni por orgullo ni porque sea el salvador. El salvador son los 33 jugadores que tengo y el que mejor esté es con el que voy a contar. Esto no es un tema personal sino colectivo como equipo que somos. Mientras que Teo se ponga bien, como debe ser y como todos lo hacemos, es uno más como cualquiera que tiene la oportunidad de emproblemarme para que tome una decisión”.



“Cuando yo llegué, Teo ya estaba, ya le habían mejorado el contrato, le habían renovado, todo. Entonces llego y empoderé a todos mis jugadores. A todos les di mi confianza, mi amor y respeto, exigiéndoles a todos lo mismo porque esto es Deportivo Cali. Se acabaron los favores, las amistades, los amigos, los hijos. Esto es fútbol. Estamos en una situación en la que no le puedo regalar nada a ninguno”, continuó Candelo.



Finalmente, el DT analizó: “Teófilo ha sido el capitán del equipo cuando llegué, pero eso no significa que vaya a jugar. Él tiene la misma condición que tienen los demás. Esto no se llama Teo sino Deportivo Cali. Queremos que esté bien, que nos aporte y nos brinde lo mejor porque soy el primero que lo aplaudí por su talento, su condición y su magia para jugar bien al fútbol, pero no puedo vivir del pasado. Si vivo del pasado, tengo que jugar yo”.