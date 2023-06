Mao Molina salió en defensa de Autuori: 'Él no perdió los partidos'

La reciente derrota de Atlético Nacional frente a Patronato en Copa Libertadores dejó aún más críticas para Paulo Autuori, quien en la conferencia de prensa post-partido dejó claro que no tiene por qué disculparse tras lo sucedido en la última semana. Los verdolagas perdieron la final de Liga ante Millonarios el pasado sábado.



A propósito de las declaraciones del entrenador brasileño, el exfutbolista Mauricio Molina salió en su defensa en medio del programa ESPN Fútbol Show en el que es panelista. Se puso en los zapatos de Autuori y dijo que él no fue quien perdió los partidos y que "le han hecho la vida imposible" desde su llegada. Además, lanzó un dardo, ¿A Jarlan Barrera?

"El golpe es más por toda la crisis que se ha armado al perder el título. No es que Nacional pone la sub 20 y tiene que ganarle a Patronato, por más débil que sea y que esté en la segunda; están en Copa Libertadores. Juntar un equipo casi de puros pelaos en una crisis con ambiente jodido, no es fácil sacar un partido adelante", dijo Molina sobre la derrota 0-1 ante los argentinos.



"No sé qué habrá pasado para dejar a los grandes por fuera y se presta para especulaciones", se cuestionó sobre la ausencia de los referentes en el partido de Libertadores. "Para mí, Nacional debía tomar la decisión de intentar apagar la crisis con un resultado positivo. Había que poner todas las armas y no ver esta situación".



Y sobre el tema Autuori, a quien en la conferencia de prensa le preguntaron si no era momento de ofrecer disculpas a la hinchada, Mao Molina dijo que "Mi concepto es impopular y más en este momento. Yo estoy de acuerdo con Autuori. Sobra la forma como lo dice pero si uno ve las ruedas de prensa de él es muy así, auténtico, seco y frentero".



El exfutbolista, ídolo del Medellín, mencionó que "A nosotros no nos gusta eso porque nos gusta que nos digan las cosas suavecito pero intento meterme en lo que él siente cuando le dicen que tiene que pedir disculpas más allá de las decisiones equivocadas que ha tenido. Tiene que pedir disculpas un tipo que no va a entrenar, que está gordo y que no se cuida, ahí sí se debe una disculpa a la hinchada".



Molina cuestionó que la responsabilidad de todo se la lleve el técnico cuando "Él no perdió los partidos. Para nosotros en nuestro análisis lo decimos, el partido al final no lo termina perdiéndolo y se fue a los penaltis, por más que a nosotros no nos guste y que esa imagen no corresponde a la historia de Nacional".



Finalmente, Mauricio comentó que "Las dos últimas imágenes del Nacional finalista, la del Arrieto y la de Autuori, ¿Jugaban bien? ninguno de los dos. A Autuori lo han puesto para iniciar un proyecto con jóvenes y los ha puesto; ha estado en un ambiente hostil y le han hecho la vida imposible en ese proceso. Tuvo en el camino el problema con Los Del Sur y directivos, y aún así quedó campeón de Superliga, clasificó al equipo a octavos de Libertadores y jugó una final que perdió en penaltis".