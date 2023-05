Arzuaga reaccionó al escándalo en Junior: 'De parranda y no invitan'

El exdelantero del Junior, Martín Arzuaga, se dejó ver preocupado por la situación que atraviesa el rojiblanco, cuando restan dos partidos para definir su clasificación a Cuadrangulares Semifinales. Varios dirigidos por 'Bolillo' Gómez se vieron involucrados en un escándalo esta semana y se habló de un castigo para Luis 'Chino' Sandoval.



Según contó la prensa en Barranquilla, 'Bolillo' les dio descanso después de una dura caída el sábado ante Once Caldas, y en el entrenamiento del lunes en la tarde, 'Chino' Sandoval no se habría presentado en las mejores condiciones. Ese fue motivo suficiente para que el técnico le informara que no lo tendría más en sus planes.



Sin embargo, no solo Sandoval está involucrado en el reciente escándalo por indisciplina. También se mencionaron a José Ortíz, César Haydar, Walmer Pacheco y Ómar Albornoz. En Espn Fútbol Show, Arzuaga habló de lo sucedido.



"Se fueron de parranda y no invitan, al parecer eso fue lo que hicieron Sandoval, Ortíz, Haydar, Pacheco y uno que le cumplió la premisa de Camargo, el jugador Albornoz", mencionó Arzuaga sobre las declaraciones del fallecido directivo del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, quien en su momento dijo que Albornoz era "buen jugador" pero "le gusta mucho la parranda y vive incapacitado".



El exdelantero tiburón mostró su preocupación por el equipo: "Junior está en una situación difícil, muy compleja, para un técnico que ha batallado y ha luchado con las herramientas que le dan una posibilidad de estar entre los ocho".



Aprovechó el espacio para criticar al 'Chino' Sandoval diciendo que "la verdad es un despropósito porque queda aislado del equipo como tal. Es un despropósito con el cuerpo técnico, con sus compañeros y ante todo con el hincha, ya tenemos cuatro años sin conseguir nada".



Y mencionó: "Yo miro la viga en el ojo propio pero estamos en otros tiempos y las redes sociales así como nos exponen para bien, también nos exponen para mal. Hay momentos para todo y más conociendo a un entrenador como 'Bolillo' Gómez. Él sabe de manejo de grupo y ad portas de dos partidos para entrar a los ocho, que se presenten estos actos de indisciplina, el técnico queda con los brazos cruzados".